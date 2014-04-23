《美债周四展望》公债收益率下滑，因美国数据疲弱刺激避险买盘和空头回补

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 美国3月新屋销售骤降14.5%

* 4月Markit制造业PMI跌至55.4

* 五年期公债标售获得良好需求

路透纽约4月23日 - 美国公债收益率周三下滑，此前美国公布了疲弱的经济数据，刺激了对公债的避险买盘，且交易商在近几日大跌后回补空头。

美国商务部周三公布，3月新屋销售急跌14.5%，经季节性调整后年率为38.4万户，新屋销售连续第二个月减少，降幅为去年7月来最大，年率也是7月来最低。

金融数据公司Markit周三公布的制造业采购经理指数(PMI)初值显示，4月制造业活动指数为55.4，与前月的55.5基本持平，路透访查的分析师预估值为56.0。

“你无法像初冬那样，还将新屋销售数据不佳归咎于天气。”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer表示。

一些交易商原本预计，美国经济数据将持续转强，以显示经济活动在严寒冬季后不断改善。

交易商还表示，上周四俄罗斯、乌克兰、美国和欧盟就缓和乌克兰紧张局势发布联合声明后，近几个交易日市场人士抛售避险公债，今日有空头回补动作。

摩根大通证券周二发布的调查显示，作空较长期公债的投资人占比和作多投资人占比之差升至约11个月最高。

调查指出，周一作空投资人所占比例超过作多投资人23个百分点，高于上周的21个百分点，为2013年5月28日来最高。

交易商还表示，对乌克兰危机的担忧重燃也支撑避险买盘。

美国财政部周三标售350亿美元五年期公债后，公债价格维持升势。这是本周960亿美元新债供应的第二轮，周四还将有290亿美元七年期公债进场。

“无论从哪方面衡量，今日的标售都不算疲弱，”Cantor Fitzgerald的Lederer表示。

今日标售的投标倍数为2.79，12个月均值为2.65。海外央行等间接投标的得标率为44.93%，接近45.63%的12个月均值。

指标10年期公债价格 升11/32，收益率报2.69%，周二尾盘报2.726%。

30年期公债价格 升20/32，收益率从周二尾盘的3.5%下降至3.47%。

五年期公债价格 升5/32，收益率由1.75%降至1.71%。

美联储周三买入22.8亿美元2021年8月至2024年2月到期公债，对公债价格无甚影响。

美股三大股指均收低，因波音和Gilead上涨被美国电话电报公司(AT&T)和生物科技股较普遍下跌所盖过。 (完)

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