EIA库存周报：美国上周原油库存升至纪录高位，因墨西哥湾库存再次大增

路透纽约4月23日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存升至1982年有记录以来的最高水准，因墨西哥湾地区库存再次大幅增加。该数据促使油价跌至平盘下方。

4月18日止当周，原油库存增加350万桶至3.977亿桶，为1982年以来最高，超过分析师预估的增加230万桶。

此前高位是在2013年5月创下的3.976亿桶。由于石油产量达到1988年以来最高水平且原油出口严重受限，所以原油库存全面上升。

墨西哥湾地区库存增加240万桶至2.096亿桶，也是1990年EIA开始收集该数据以来的最高水准；同时东海岸地区库存增加220万桶至1,400万桶。

市场原本也预期库存增加，报告更是打压油价跌至平盘下方。6月布兰特原油 结算价周三跌0.16美元，报每桶109.11美元。美国6月原油 结算价跌0.31美元，报每桶101.44美元。

“我的确认为这是一个里程碑。其中部分原因是目前正值炼厂维修季，生产消耗减少，同时日产量远超过800万桶。但这将显示能源市场变脸，”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示。

库欣库存下降78.8万桶至2,600万桶，可能给油价带来一些支撑。

“这是4月中旬的数据，距离生产旺季还有一段时间。到6月时库欣库存可能会不到1,500万桶，”咨询机构Oil Outlooks执行长Carl Larry表示。

汽油库存减少27.4万桶，分析师预估为下降170万桶。馏分油库存增加59.7万桶，接近预期。

炼厂产能利用率上升2.2个百分点至91%，为年初以来首次超过90%，表明炼厂即将结束维修季。炼厂每日处理原油量增加36.7万桶。但以四周均值计算，精炼油品需求较上年同期下降1.6%至每日1,824万桶。(完)

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