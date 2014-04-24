安重根义士纪念馆游客数量超过5万

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月23日 - 新华社报导称，位于哈尔滨的安重根义士纪念馆自1月开馆以来已经吸引大量游客。1909年，来自朝鲜半岛的安重根在哈尔滨火车站击毙了日本官员伊藤博文，后于1910年3月被日本占领当局秘密处死。
报导指出，该纪念馆已经接待了超过5万名各国游客.
安重根在朝鲜半岛被视为抵抗日本殖民统治的标志。伊藤博文担任过四届日本首相，被视为日本第一部宪法的重要设计者。
“在数以万计的游客里，中国人约占六成、韩国人约占三成，”报导称。
纪念馆免费向公众开放。
该纪念馆1月开馆时，日本称此举无助于修复受损的中日关系。（完）
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。