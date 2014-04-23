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货币新闻 | 2014年 4月 24日 星期四 07:56 BJT

韩股业绩：SK Hynix第一季营业利润同比大增，因DRAM出货增加

路透首尔4月24日 - 韩国SK Hynix 周四表示，该公司第一季营业利润较上年同期大增，在中国一主要工厂恢复全面产能后，个人电脑记忆体晶片出货增加。

这家全球第二大的记忆体晶片制造商公布，1-3月营业利润为1兆(万亿)韩元(9.6195亿美元)，高于汤森路透I/B/E/S调查34位分析师的预估中值9,710亿韩元。

该公司无锡工厂去年9月遭祝融之灾，已于1-3月期间恢复全面生产。该厂占全球动态随机存取记忆体(DRAM)晶片供应的15%。(完) (编译 王冠中; 审校 王兴亚)
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