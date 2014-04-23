韩股业绩：SK Hynix第一季营业利润同比大增，因DRAM出货增加

美股盘后：美国铝业上涨1.5%，此前公布季度业绩
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期美国铝业第一季营收为28.8亿美元，每股收益0.63美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透首尔4月24日 - 韩国SK Hynix 周四表示，该公司第一季营业利润较上年同期大增，在中国一主要工厂恢复全面产能后，个人电脑记忆体晶片出货增加。
这家全球第二大的记忆体晶片制造商公布，1-3月营业利润为1兆(万亿)韩元(9.6195亿美元)，高于汤森路透I/B/E/S调查34位分析师的预估中值9,710亿韩元。
该公司无锡工厂去年9月遭祝融之灾，已于1-3月期间恢复全面生产。该厂占全球动态随机存取记忆体(DRAM)晶片供应的15%。(完) (编译 王冠中; 审校 王兴亚)
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期美国铝业第一季营收为28.8亿美元，每股收益0.63美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透华盛顿4月24日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布 主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 04/23/17 04/16/17 04/23/16 五年均值 冬麦生长状况 - 优 9 8 9 -- - 良 45 46 50 -- - 普通 33 33 33 -- - 差 10 10 7 -- - 很差 3 3 1 -- 玉米种植率 17 6 28 18 棉花种植率 11 8