更正-美股业绩：高通第二季营收同比增幅为2010年以来最小，盘后股价下滑

他说，预计随着中国移动推出新的4G网络，高通在2014年会计年度稍后的表现将有改善。

“希望中国网络升级将会推动公司业务的复苏，”Bernstein分析师Stacy Rasgon指出。“不过在任何时候，一家半导体公司要追求后程发力复苏，还是会让人感到紧张。”

中国等发展中国家是高通的重要机会，因为这里的消费者逐步从功能手机转为使用智能手机，而且中移动推出4G网络，高通在该技术领域占据主导地位。

不过中国也为高通带来了挑战，因为还要与联发科 等同行展开较量，争夺华为和小米等中国智能手机生产商客户。

虽然高通的主要营收来源是出售基频(baseband)晶片，但获利却大多来自码分多址(CDMA)手机技术的专利授权。基频晶片可令手机与运营商网络进行通信。

该公司表示，12月当季手机平均售价介于221-227美元，高于公司在前次业绩声明中对9月当季平均售价的估计219-225美元。12月当季的手机平均售价用于计算高通3月当季的专利授权收入。

高通公布，第二季净利为19.6亿美元，增长5%。按照一般公认会计原则(GAAP)计算的稀释后每股盈余(EPS)为1.14美元。未按照GAAP计算的EPS为1.31美元，高于公司此前预计的1.15-1.25。分析师原先平均预期为1.22美元。

高通表示，目前预期全年未按照GAAP计算的EPS介于5.05-5.25美元，此前的预估区间介于5.00-5.20美元。

该公司称，第三季营收将介于62-68亿美元。分析师平均预期为65.92亿美元。

高通股价在盘后交易中下挫4.98%，此前在Nasdaq常规交易收高0.12%报80.71美元。(完)