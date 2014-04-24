更正-美股业绩：高通第二季营收同比增幅为2010年以来最小，盘后股价下滑

《全球汇市》美元从三周低点反弹，英镑回落
路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
他说，预计随着中国移动推出新的4G网络，高通在2014年会计年度稍后的表现将有改善。
“希望中国网络升级将会推动公司业务的复苏，”Bernstein分析师Stacy Rasgon指出。“不过在任何时候，一家半导体公司要追求后程发力复苏，还是会让人感到紧张。”
中国等发展中国家是高通的重要机会，因为这里的消费者逐步从功能手机转为使用智能手机，而且中移动推出4G网络，高通在该技术领域占据主导地位。
不过中国也为高通带来了挑战，因为还要与联发科 等同行展开较量，争夺华为和小米等中国智能手机生产商客户。
虽然高通的主要营收来源是出售基频(baseband)晶片，但获利却大多来自码分多址(CDMA)手机技术的专利授权。基频晶片可令手机与运营商网络进行通信。
该公司表示，12月当季手机平均售价介于221-227美元，高于公司在前次业绩声明中对9月当季平均售价的估计219-225美元。12月当季的手机平均售价用于计算高通3月当季的专利授权收入。
高通公布，第二季净利为19.6亿美元，增长5%。按照一般公认会计原则(GAAP)计算的稀释后每股盈余(EPS)为1.14美元。未按照GAAP计算的EPS为1.31美元，高于公司此前预计的1.15-1.25。分析师原先平均预期为1.22美元。
高通表示，目前预期全年未按照GAAP计算的EPS介于5.05-5.25美元，此前的预估区间介于5.00-5.20美元。
该公司称，第三季营收将介于62-68亿美元。分析师平均预期为65.92亿美元。
高通股价在盘后交易中下挫4.98%，此前在Nasdaq常规交易收高0.12%报80.71美元。(完)
路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
* 交易商等待推动市场方向的新因素 * 波士顿联储总裁罗森格伦称美联储应开始缩减所持公债规模 路透纽约4月19日 - 美国公债收益率周三上涨，交易商静待推动市场 方向的新因素。周二公债价格上涨，收益率降至五个月低位，因担忧法国 大选和地缘政治紧张局势越演越烈。 “公债市场在盘整，等待下一个大行情，可能是逆转涨势，也可能是 延续涨势，”BMO Capital Markets 美国利率策略师Ian Lyngen说。 指标10年期美国公债价格 下跌8/32，收益率报2.21%。周 二低见2.165%，且低于3月14日触及的近期高位2.63%。 “今日公债小幅回落，鉴于市场处于超买，收盘价小跌，”法国农业 信贷银行美国公债交易部门主管Dan Mulholland说。“10年期美国公债收 益率之前跌至2.16%，远低于在当前的经济环境下，所有人预想的水准。 ” 本周没有重大经济数据公布，投资者聚焦法国选举，美国和朝鲜的紧 张关系，以及特朗普政府何时可能进行税务和财政改革的新迹象。 倍受关注的一项
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。