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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 08:19 BJT

美股业绩：德仪第一季营收及第二季营收预测超预期，因类比晶片需求强劲

* 第一季营收29.8亿美元，分析师预估为29.6亿美元

* 预计第二季营收在31.4-34亿美元之间，分析师预估为31.5亿美元

* 盘后股价一度大涨6%

路透4月23日 - 晶片(芯片)厂商德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 第一季营收和第二季营收预估均优于分析师预期,因用于通讯设备、工业机械和汽车零件的晶片需求增加。

德仪股价在盘后交易一度大涨6%。

RBC Capital Markets分析师Doug Freedman表示，终端客户需求增加且半导体产业整体出现成长，提振德仪的营收。

“半导体设备的库存水准如今非常的低。因此需求上扬就会推升营收，”Freedman表示。

德仪表示，客户取消订单的情况“目前极低”。

该公司已致力于降低人力并削减较不赚钱市场的成本。其表示，将继续对资本支出设限，这将有助于提振其利润。

德仪正退出低利润手机晶片事业，专攻获利较高的类比晶片事业。

德仪约有62%的营收来自类比晶片事业，该事业在截至3月31日止的第一季营收跳增11%。

该公司总营收成长3%至29.8亿美元，优于汤森路透 I/B/E/S调查分析师的平均预估29.6亿美元。

不计无线事业，德仪营收成长11%。

德仪预估第二季营收为31.4-34.0亿美元，分析师预估为31.5亿美元。

财务长Kevin March表示，德仪计划其资本支出仍约占营收的4%，这将有助于毛利润。

如此控制成本的话，意谓着其第二季获利预估为每股0.55-0.63美元，高于分析师平均预估的0.52美元。

该公司第一季净利成长34%至4.87亿美元，或每股0.44美元，包括资产出售带来的每股0.02美元收益。

德仪股价在Nasdaq常规交易时段略跌0.28%收报46.46美元，今年以来上涨约6%。(完)

(编译 戴素萍 审校 李爽)
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