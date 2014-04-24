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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 08:03 BJT

《香港报摘》--经济日报4月24日

* 要闻版头条：

--汇丰中国制造业采购经理指数（PMI）4月初值微升至48.3，符预期，但仍处50以下收缩区间，显示经济增长乏力。分析指，在微刺激政策下，第二季经济有望企稳或小幅回升。

* 其他：

--中国北车 已通过上市聆讯，市传最快下月在港招股集资逾百亿港元。公司昨天上传其聆讯后资料集，指公司去年收入达967.5亿元人民币，全年纯利则按年升18%到42亿元人民币。

--东亚银行 早前于中环试办智能数码银行，办理开户、申请信用卡及贷款等较简单业务，其中开户宗数较其原定目标多两成。

--国美电器 预期截至3月底止首季净利润按年急升逾2.4倍，受惠于开放式全渠道零售商战略取得成效，多项业绩指标均呈持续上升趋势。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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