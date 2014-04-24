金砖国家：4月23日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元从三周低点反弹，英镑回落
路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
路透4月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月23日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收低0.49%，报1,003.79点。
中国股市：沪综指小幅收跌，IPO密集预披露继续对市场施压
中国汇市：人民币即期创逾16个月新低后近收平，客盘集中购汇退潮
香港股市：收跌1%，受累于电信股下挫
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拉美股市：拉美股市下跌，因对中国制造业成长情况的担忧打压矿业股。巴西股市Bovespa指数 下跌0.78%至51,569.69点，受巴西淡水河谷 挫跌1.21%所累。
拉美汇市：多数拉美货币走软，投资人担心中国经济放缓对拉美的影响
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南非股市：涨跌互见，此前虽在开始交易时发生长达一个小时的技术性问题，但盘中曾触及纪录高位。指标Top-40绩优股指数 终场小跌0.14%至43,648.41点。综合指数 则微升0.01%至48,647.62点。
南非汇市：兰特兑美元跟随新兴市场货币扩大跌幅，未受升息预期带动
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印度股市：连续第三个交易日触及纪录高位，Larsen & Toubro等基础建设股延续近期涨势，Yes Bank等银行股上涨，因看好资产品质恶化的最坏时期已结束。BSE指数 上涨0.52%，报22,876.54点，此前曾上涨0.63%至纪录高位22,912.52点。NSE指数 收高0.37%，报6,840.80点，稍早曾上涨0.68%至纪录高位6,861.60点。
印度汇市：印度卢比兑美元连续第三天下跌，且为逾一个月来首次跌破61卢比，受进口商美元买需强劲及亚币持续疲弱所累。卢比兑美元 收在61.07/08，周二报60.76/77。该汇价曾低见61.19，为3月21日以来最低水准。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 下跌0.83%收报639.45点。指标RTS指数 跌0.58%，报1,171.990点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.07%，至35.6755卢布；卢布兑欧元 跌0.09%，至49.3250卢布。(完) (整理 戴素萍 审校 张荻)
路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
* 交易商等待推动市场方向的新因素 * 波士顿联储总裁罗森格伦称美联储应开始缩减所持公债规模 路透纽约4月19日 - 美国公债收益率周三上涨，交易商静待推动市场 方向的新因素。周二公债价格上涨，收益率降至五个月低位，因担忧法国 大选和地缘政治紧张局势越演越烈。 “公债市场在盘整，等待下一个大行情，可能是逆转涨势，也可能是 延续涨势，”BMO Capital Markets 美国利率策略师Ian Lyngen说。 指标10年期美国公债价格 下跌8/32，收益率报2.21%。周 二低见2.165%，且低于3月14日触及的近期高位2.63%。 “今日公债小幅回落，鉴于市场处于超买，收盘价小跌，”法国农业 信贷银行美国公债交易部门主管Dan Mulholland说。“10年期美国公债收 益率之前跌至2.16%，远低于在当前的经济环境下，所有人预想的水准。 ” 本周没有重大经济数据公布，投资者聚焦法国选举，美国和朝鲜的紧 张关系，以及特朗普政府何时可能进行税务和财政改革的新迹象。 倍受关注的一项
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。