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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 09:06 BJT

金砖国家：4月23日股汇市收盘纵览

路透4月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月23日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低0.49%，报1,003.79点。

中国股市：沪综指小幅收跌，IPO密集预披露继续对市场施压

中国汇市：人民币即期创逾16个月新低后近收平，客盘集中购汇退潮

香港股市：收跌1%，受累于电信股下挫

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拉美股市：拉美股市下跌，因对中国制造业成长情况的担忧打压矿业股。巴西股市Bovespa指数 下跌0.78%至51,569.69点，受巴西淡水河谷 挫跌1.21%所累。

拉美汇市：多数拉美货币走软，投资人担心中国经济放缓对拉美的影响

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南非股市：涨跌互见，此前虽在开始交易时发生长达一个小时的技术性问题，但盘中曾触及纪录高位。指标Top-40绩优股指数 终场小跌0.14%至43,648.41点。综合指数 则微升0.01%至48,647.62点。

南非汇市：兰特兑美元跟随新兴市场货币扩大跌幅，未受升息预期带动

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印度股市：连续第三个交易日触及纪录高位，Larsen & Toubro等基础建设股延续近期涨势，Yes Bank等银行股上涨，因看好资产品质恶化的最坏时期已结束。BSE指数 上涨0.52%，报22,876.54点，此前曾上涨0.63%至纪录高位22,912.52点。NSE指数 收高0.37%，报6,840.80点，稍早曾上涨0.68%至纪录高位6,861.60点。

印度汇市：印度卢比兑美元连续第三天下跌，且为逾一个月来首次跌破61卢比，受进口商美元买需强劲及亚币持续疲弱所累。卢比兑美元 收在61.07/08，周二报60.76/77。该汇价曾低见61.19，为3月21日以来最低水准。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 下跌0.83%收报639.45点。指标RTS指数 跌0.58%，报1,171.990点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.07%，至35.6755卢布；卢布兑欧元 跌0.09%，至49.3250卢布。(完) (整理 戴素萍 审校 张荻)
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