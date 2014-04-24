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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 08:19 BJT

《香港报摘》--信报4月24日

* 要闻版头条：

--中央委任招商局集团董事长傅育宁做＂救火队长＂，取代宋林出任华润集团董事长。

* 其他：

--临近内地五一黄金周假期，莎莎国际 主席郭少明指出，受到内地反贪腐政策影响，内地来港游客的整体消费力减弱，预计今年黄金周销售增幅有限。

--新濠国际 主席何猷龙旗下的凯升 ，以2,024万美元增持俄罗斯博彩及度假村项目的14%股权，持股量升至60%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
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