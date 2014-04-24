版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 08:17 BJT

《中国报摘》--中国证券报4月24日

* 头版头条:

--中国国务院常务会议，决定在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目，在铁路、港口等交通基础设施，新一代信息基础设施，清洁能源工程、现代煤化工和石化产业基地等方面，首批推出80个符合规划布局要求、有利转型升级的示范项目。

* 其他:

--针对“信托100”分销信托产品，银监会非银部副主任张电中强调，对于这一违规行为，监管部门将严肃处理；中国信托业协会专职副会长王丽娟表示，相关部门将尽快推进信托公司非标资金池业务的清理，不许拖延，更不许新开展此类业务。

--证监会表示，正在进行第十五届主板发行审核委员会例行换届工作，本次主板发审委换届在委员来源方面作了调整，大幅增加市场买方的投资者代表。

--证监会再公布10家IPO预披露企业，包括晨光文具、华电重工等。其中，七家企业拟在上交所上市，三家拟在中小板上市。目前已有75家企业披露招股说明书。

--记者从上海浦东新区法院了解到，今年一季度该院全年受理钢贸类贷款纠纷就已经达到1,051件，今年一季度涉钢贸类贷款就达到114亿元。钢贸类贷款案件仍呈大规模爆发态势，而且这一情况恐将持续到明年。

--国资委公布，一季度中央企业累计实现利润总额3,107亿元，同比增长3.4%；营业收入5.6万亿元，同比增长4.6%。

--金地集团 公告称，公司于当日收到安邦人寿保险股份有限公司通知，其通过二级市场交易累计持有公司股份数达44,715.0938万股，占公司总股本的比例为10%；近日，生命人寿和安邦人寿两大险企频繁举牌，令金地集团再次成为关注焦点。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 吴芳; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐