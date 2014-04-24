《中国报摘》--中国证券报4月24日

《全球汇市》美元从三周低点反弹，英镑回落
路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
* 头版头条:
--中国国务院常务会议，决定在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目，在铁路、港口等交通基础设施，新一代信息基础设施，清洁能源工程、现代煤化工和石化产业基地等方面，首批推出80个符合规划布局要求、有利转型升级的示范项目。
* 其他:
--针对“信托100”分销信托产品，银监会非银部副主任张电中强调，对于这一违规行为，监管部门将严肃处理；中国信托业协会专职副会长王丽娟表示，相关部门将尽快推进信托公司非标资金池业务的清理，不许拖延，更不许新开展此类业务。
--证监会表示，正在进行第十五届主板发行审核委员会例行换届工作，本次主板发审委换届在委员来源方面作了调整，大幅增加市场买方的投资者代表。
--证监会再公布10家IPO预披露企业，包括晨光文具、华电重工等。其中，七家企业拟在上交所上市，三家拟在中小板上市。目前已有75家企业披露招股说明书。
--记者从上海浦东新区法院了解到，今年一季度该院全年受理钢贸类贷款纠纷就已经达到1,051件，今年一季度涉钢贸类贷款就达到114亿元。钢贸类贷款案件仍呈大规模爆发态势，而且这一情况恐将持续到明年。
--国资委公布，一季度中央企业累计实现利润总额3,107亿元，同比增长3.4%；营业收入5.6万亿元，同比增长4.6%。
--金地集团 公告称，公司于当日收到安邦人寿保险股份有限公司通知，其通过二级市场交易累计持有公司股份数达44,715.0938万股，占公司总股本的比例为10%；近日，生命人寿和安邦人寿两大险企频繁举牌，令金地集团再次成为关注焦点。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
* 交易商等待推动市场方向的新因素 * 波士顿联储总裁罗森格伦称美联储应开始缩减所持公债规模 路透纽约4月19日 - 美国公债收益率周三上涨，交易商静待推动市场 方向的新因素。周二公债价格上涨，收益率降至五个月低位，因担忧法国 大选和地缘政治紧张局势越演越烈。 “公债市场在盘整，等待下一个大行情，可能是逆转涨势，也可能是 延续涨势，”BMO Capital Markets 美国利率策略师Ian Lyngen说。 指标10年期美国公债价格 下跌8/32，收益率报2.21%。周 二低见2.165%，且低于3月14日触及的近期高位2.63%。 “今日公债小幅回落，鉴于市场处于超买，收盘价小跌，”法国农业 信贷银行美国公债交易部门主管Dan Mulholland说。“10年期美国公债收 益率之前跌至2.16%，远低于在当前的经济环境下，所有人预想的水准。 ” 本周没有重大经济数据公布，投资者聚焦法国选举，美国和朝鲜的紧 张关系，以及特朗普政府何时可能进行税务和财政改革的新迹象。 倍受关注的一项
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。