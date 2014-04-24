《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月24日

《全球汇市》美元从三周低点反弹，英镑回落
路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
*工商时报：
--内需畅旺，经济部公布，今年3月商业营业额达1兆(万亿)1,850亿台币、连续七个月成长；首季商业营业额高达3兆(万亿)4,682亿台币、年增率2.1%，单季金额创下历年同期新高。
--鸿海 (富士康集团)积极朝云端布局，董事长郭台铭发下豪语，富士康下一步将以天津、贵阳、深圳、高雄四个城市为基地，并以转型成〞大数据中心〞为目标。他指出，到2020年，富士康将要从制造业全面转型成为云端计算产业。
--台湾金融机构陆续抢进福建设点后，第一金控 转投资的一银国际租赁（厦门）昨日开幕，成为台资银行除原本便锁定海西特区发展的富邦集团外，最快前进福建省抢滩者，更是公股头一家。
*经济日报：
--中央银行总裁彭淮南提醒企业注意利率走高风险，台湾塑胶 与台湾电力公司迅速启动发债计画，以固定利率锁住长期低利资金。台塑本周五将率先标债60亿台币，台电下周一也要发债120亿台币，短短四天释出180亿台币筹码，一改公司债第一季发行的冷清局面。
--法国巴黎 财富管理银行亚太区主席暨行政总裁郑陶美蓉表示，台商回流为台湾经济带来不少资金动能，尤其政府开放国际金融业务分行(OBU)境外投资商品范围，未来企业界对于财富管理需求，预期将会愈来愈大。
--台资银行大陆曝险部位暴冲，根据金管会最新资料，今年首季银行大陆曝险部位，中华开发工银大增加八成，元大银行增加六成，中信银更冲上第一名，曝险部位占净值倍数高达0.96，直逼净值一倍上限。
--龙邦国际 发布董事长异动，原董事长朱博玮请辞，改任常务董事及总经理；另朱博玮的父亲、台湾人寿 董事长朱炳昱，昨天也发出声明，表明不再担任台寿董事长，仅愿续任董事。外界猜测此可能与台寿保出售案有关。外传，澳门赌王何鸿燊之女何超蕸，有意藉旗下川盟金融公司，收购龙邦51%股权，以此逼退台寿保与中信金的〞婚事〞，龙邦昨天不愿表示意见。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
* 交易商等待推动市场方向的新因素 * 波士顿联储总裁罗森格伦称美联储应开始缩减所持公债规模 路透纽约4月19日 - 美国公债收益率周三上涨，交易商静待推动市场 方向的新因素。周二公债价格上涨，收益率降至五个月低位，因担忧法国 大选和地缘政治紧张局势越演越烈。 “公债市场在盘整，等待下一个大行情，可能是逆转涨势，也可能是 延续涨势，”BMO Capital Markets 美国利率策略师Ian Lyngen说。 指标10年期美国公债价格 下跌8/32，收益率报2.21%。周 二低见2.165%，且低于3月14日触及的近期高位2.63%。 “今日公债小幅回落，鉴于市场处于超买，收盘价小跌，”法国农业 信贷银行美国公债交易部门主管Dan Mulholland说。“10年期美国公债收 益率之前跌至2.16%，远低于在当前的经济环境下，所有人预想的水准。 ” 本周没有重大经济数据公布，投资者聚焦法国选举，美国和朝鲜的紧 张关系，以及特朗普政府何时可能进行税务和财政改革的新迹象。 倍受关注的一项
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。