中国证券：证监会要求IPO企业上发审会前须参加信披质量抽查

路透北京4月24日 - 中国证监会周三发布通知称，对申请首次公开发行(IPO)股票的企业，将在上发审会前，对发行人信息披露质量进行抽查，以推动各方进一步归位尽责。

据中国证券报周四报导，该名为“关于组织对首发企业信息披露质量进行抽查的通知”指出，通知下发前已受理的企业，发行人及中介机构提交反馈意见回复，并已按要求报送招股说明书预披露稿的，将纳入近期抽取范围。

证监会将根据审核情况，分批确定参加抽取的名单。

已参加过抽取的企业将不再参加以后的抽取工作，证监会在向社会定期公布的在审企业情况表中将注明是否参加过抽取工作。被抽中的企业如提交终止（或中止）审查申请的，不影响抽查的正常进行。

通知强调，被抽取企业将以抽签的方式随机产生。中国证监会将定期向中国证券业协会移交拟参加抽取的企业名单，具体抽取工作将由中国证券业协会负责。

通知指出，抽查完成后，如发现存在一般性问题的，将通过约谈提醒、下发反馈意见函等方式督促其在后续工作中予以改进。

情节较重的，将由证监会相关职能部门依法采取监管谈话、警示函等行政监管措施。经过抽查发现明确的违法违规线索的，将移送稽查部门进一步查实查证，涉及犯罪的，将移交司法机关严肃处理。