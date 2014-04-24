中国证券：证监会要求IPO企业上发审会前须参加信披质量抽查

《全球汇市》美元从三周低点反弹，英镑回落
路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
路透北京4月24日 - 中国证监会周三发布通知称，对申请首次公开发行(IPO)股票的企业，将在上发审会前，对发行人信息披露质量进行抽查，以推动各方进一步归位尽责。
据中国证券报周四报导，该名为“关于组织对首发企业信息披露质量进行抽查的通知”指出，通知下发前已受理的企业，发行人及中介机构提交反馈意见回复，并已按要求报送招股说明书预披露稿的，将纳入近期抽取范围。
证监会将根据审核情况，分批确定参加抽取的名单。
已参加过抽取的企业将不再参加以后的抽取工作，证监会在向社会定期公布的在审企业情况表中将注明是否参加过抽取工作。被抽中的企业如提交终止（或中止）审查申请的，不影响抽查的正常进行。
通知强调，被抽取企业将以抽签的方式随机产生。中国证监会将定期向中国证券业协会移交拟参加抽取的企业名单，具体抽取工作将由中国证券业协会负责。
通知指出，抽查完成后，如发现存在一般性问题的，将通过约谈提醒、下发反馈意见函等方式督促其在后续工作中予以改进。
情节较重的，将由证监会相关职能部门依法采取监管谈话、警示函等行政监管措施。经过抽查发现明确的违法违规线索的，将移送稽查部门进一步查实查证，涉及犯罪的，将移交司法机关严肃处理。
在中国证监会上周五修订IPO审核流程后，多家拟上市企业发布IPO预披露材料，这是时隔一年半后再现IPO排队企业进行预披露，意味着证监会发审会重启的临近。截止目前，已有75家企业披露招股说明书。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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* 交易商等待推动市场方向的新因素 * 波士顿联储总裁罗森格伦称美联储应开始缩减所持公债规模 路透纽约4月19日 - 美国公债收益率周三上涨，交易商静待推动市场 方向的新因素。周二公债价格上涨，收益率降至五个月低位，因担忧法国 大选和地缘政治紧张局势越演越烈。 “公债市场在盘整，等待下一个大行情，可能是逆转涨势，也可能是 延续涨势，”BMO Capital Markets 美国利率策略师Ian Lyngen说。 指标10年期美国公债价格 下跌8/32，收益率报2.21%。周 二低见2.165%，且低于3月14日触及的近期高位2.63%。 “今日公债小幅回落，鉴于市场处于超买，收盘价小跌，”法国农业 信贷银行美国公债交易部门主管Dan Mulholland说。“10年期美国公债收 益率之前跌至2.16%，远低于在当前的经济环境下，所有人预想的水准。 ” 本周没有重大经济数据公布，投资者聚焦法国选举，美国和朝鲜的紧 张关系，以及特朗普政府何时可能进行税务和财政改革的新迹象。 倍受关注的一项
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。