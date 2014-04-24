《汇市简讯》美元/日圆从隔夜低点102.17反弹，仍在窄幅区间波动

《全球汇市》美元从三周低点反弹，英镑回落
路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
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* 美元/日圆仍在相对狭窄区间波动，后市很有可能继续这种趋势
* 财务省资本流动数据令人沮丧，日本投资者调整债券持仓
* 许多人仍预期美元/日圆继续上涨，但可能先迎来美债收益率上扬
* 在103.00前方仍有卖单，日本出口商在103.00附近部有卖单
* 买单部在102.00前方及逐步向下点位
* 一目均衡云区在102.38-93，一目均衡基准线在102.72，一目均衡转换线在102.06
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 王兴亚)
路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
* 交易商等待推动市场方向的新因素 * 波士顿联储总裁罗森格伦称美联储应开始缩减所持公债规模 路透纽约4月19日 - 美国公债收益率周三上涨，交易商静待推动市场 方向的新因素。周二公债价格上涨，收益率降至五个月低位，因担忧法国 大选和地缘政治紧张局势越演越烈。 “公债市场在盘整，等待下一个大行情，可能是逆转涨势，也可能是 延续涨势，”BMO Capital Markets 美国利率策略师Ian Lyngen说。 指标10年期美国公债价格 下跌8/32，收益率报2.21%。周 二低见2.165%，且低于3月14日触及的近期高位2.63%。 “今日公债小幅回落，鉴于市场处于超买，收盘价小跌，”法国农业 信贷银行美国公债交易部门主管Dan Mulholland说。“10年期美国公债收 益率之前跌至2.16%，远低于在当前的经济环境下，所有人预想的水准。 ” 本周没有重大经济数据公布，投资者聚焦法国选举，美国和朝鲜的紧 张关系，以及特朗普政府何时可能进行税务和财政改革的新迹象。 倍受关注的一项
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。