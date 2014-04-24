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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 08:54 BJT

《汇市简讯》美元/日圆从隔夜低点102.17反弹，仍在窄幅区间波动

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* 美元/日圆仍在相对狭窄区间波动，后市很有可能继续这种趋势

* 财务省资本流动数据令人沮丧，日本投资者调整债券持仓

* 许多人仍预期美元/日圆继续上涨，但可能先迎来美债收益率上扬

* 在103.00前方仍有卖单，日本出口商在103.00附近部有卖单

* 买单部在102.00前方及逐步向下点位

* 一目均衡云区在102.38-93，一目均衡基准线在102.72，一目均衡转换线在102.06

(完)

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