《新兴市场重要经济事件预告》--4月24日-5月1日

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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4月24日(四)
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议。
开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。
4月25日(五)
墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明。
莫斯科--俄罗斯央行召开议息会议(1000)。
4月28日(一)
首尔--韩国央行总裁李柱烈将在韩国金融研究院(Korea Institute of Finance)和韩国经济协会(Korean Economic Association)举行的研讨会上发表讲话。该研讨会将讨论美国缩减刺激举措以及韩国未来货币政策方向等问题(0435)。
耶路撒冷--以色列央行公布利率决定。
4月29日(二)
首尔--韩国央行将公布4月政策会议记录(0700)。
布达佩斯--匈牙利央行举行货币委员会会议(1200)。
4月30日(三)
暂无重要经济事件。
5月1日(四)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 王兴亚)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。