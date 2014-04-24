《全球重要经济事件一览表》--4月24日-5月1日

《全球汇市》美元从三周低点反弹，英镑回落
路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月24日(四)
荷兰阿姆斯特丹--欧洲央行总裁德拉吉在荷兰央行举办的“荷兰央行200年：央行的未来20年”会议中发表主题演讲(0900)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布4月货币政策会议记录(0730)。
马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在西班牙纳瓦拉大学举办的银行业联盟会议上讲话(1615)。
加拿大萨斯卡通(SASKATOON)--加拿大央行总裁波洛兹对萨斯喀彻温(Saskatchewan)贸易出口促进联合会发表讲话(1845)。
惠灵顿--新西兰央行宣布官方现金利率(OCR)(2100)。
4月25日(五)
伯尔尼--瑞士央行总裁乔丹和官员Jean Studer在该央行股东大会上发表讲话(0800)。
布维岛--挪威财长Siv Jensen和央行总裁奥尔森在议会员会就2013年基金表现发表讲话(0800)。
阿姆斯特丹--欧元区银行业单一监督机构主管努伊就监管问题发表讲话，题目为“未来20年的央行制度”(0830)。
阿姆斯特丹--国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳在荷兰央行成立200周年纪念日会议上发表讲话(1330)。
加拿大卡尔加里--加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)在加拿大经济俱乐部卡尔加里分会发表讲话(1400)。
4月28日(一)
德国波恩--欧洲央行总裁德拉吉在德国政府联盟党派的联合记者会上讲话(1430)。
法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧、执委科尔和普雷特在该央行与欧盟执委会联合组织的会议上讲话。会议主题为“新型金融体系中的金融一体化和金融稳定”。
纽约--美联储前主席格林斯潘在纽约经济俱乐部发表讲话。
巴黎--法国央行总裁诺亚举行记者会，主题为“经济与货币政策的代价--法国和欧元区的形势”(0800)。
4月29日(二)
华盛顿--美国独立社区银行家协会(Independent Community Bankers of America, ICBA)2014年华盛顿政策峰会(至5月2日)。美联储主席叶伦将在会议第三日讲话(1230)。
都柏林--爱尔兰央行举行主题为“从宏观到微软--金融统计学的新时代”。
4月30日(三)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议。
东京--日本央行货币政策会议。
5月1日(四)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 石冠兰)
路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
* 交易商等待推动市场方向的新因素 * 波士顿联储总裁罗森格伦称美联储应开始缩减所持公债规模 路透纽约4月19日 - 美国公债收益率周三上涨，交易商静待推动市场 方向的新因素。周二公债价格上涨，收益率降至五个月低位，因担忧法国 大选和地缘政治紧张局势越演越烈。 “公债市场在盘整，等待下一个大行情，可能是逆转涨势，也可能是 延续涨势，”BMO Capital Markets 美国利率策略师Ian Lyngen说。 指标10年期美国公债价格 下跌8/32，收益率报2.21%。周 二低见2.165%，且低于3月14日触及的近期高位2.63%。 “今日公债小幅回落，鉴于市场处于超买，收盘价小跌，”法国农业 信贷银行美国公债交易部门主管Dan Mulholland说。“10年期美国公债收 益率之前跌至2.16%，远低于在当前的经济环境下，所有人预想的水准。 ” 本周没有重大经济数据公布，投资者聚焦法国选举，美国和朝鲜的紧 张关系，以及特朗普政府何时可能进行税务和财政改革的新迹象。 倍受关注的一项
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。