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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 08:35 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月24日-5月1日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
 
 日期   时间   国家   规模  发行细节
 4/24          美国         七年期公债
 4/24          意大         零息/BTP债券
               利           
 4/24          日本         三个月期贴现国库券
 4/24          西班         债券标售
               牙           
 4/24   0130   日本         两年期公债
 4/24          英国         标售2019年到期公债
 4/28   1350   法国         国库券(BTF)
 4/28          意大         标售国库券
               利           
 4/29          意大         标售中长期债券
               利           
 4/29          英国         标售2024年到期公债
 4/29          美国         两年期浮息债券
 4/30   0950   法国         标售长期政府债券(OA
                            T)
 5/1           日本         三个月期贴现国库券
                            
 5/1           日本         提高流动性公债标售
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李爽  审校 石冠兰)
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