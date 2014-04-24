更新版 2-韩股业绩：SK Hynix第一季获利超预期，受益于DRAM出货大增

(新增第七段NAND出货及价格走势)

路透首尔4月24日 - 全球第二大的记忆体晶片制造商SK Hynix 公布第一季营业利润较上年同期大增35%，在中国一主要工厂恢复全面生产并提高了销量。

该公司无锡工厂全面恢复生产，适值全球个人电脑动态随机存取记忆体(DRAM)晶片供应紧张，帮助推动了公司的获利。

这家韩国企业公布1-3月营业利润为1兆(万亿)韩元，略高于汤森路透I/B/E/S调查34位分析师的预估中值9,710亿韩元。

据价格追踪机构DRAMeXchange.com，3月下半月DRAM晶片的平均合同价格下滑1.56%，反映出个人电脑销售疲弱。

抵销价格下滑影响的是补充库存的需求。无锡厂去年底遭受祝融之灾，在此之前，该厂占全球DRAM晶片产出的15%。

SK Hynix称，第一季DRAM晶片出货较前季增加20%，价格仍持平。

此外，产量增加也压低了手机用NAND记忆体晶片的价格。SK Hynix表示，NAND晶片价格在1-3月间较前季下滑14%，而该晶片出货则减少了8%。

未来几个月推出新款智慧型手机带动的需求增加，可能缓解价格压力，包括Hynix主要客户苹果 的新一代iPhone等。

苹果周三公布第一季iPhone销售量为4,370万部，高于市场预估的约3,800万部。(完) (编译 孙茉莉/王冠中; 审校 王兴亚/龚芳)