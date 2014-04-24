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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 09:08 BJT

中股业绩：中国建筑去年实现净利204亿元，同比增长近三成

路透北京4月24日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司 周四公布，去年实现净利润204亿元人民币，同比增长29.6%；基本每股收益0.68元。

年报显示，去年该公司实现营业收入6,810亿元，同比增长19.2%；建筑业务新签合同额12,748亿元、地产业务销售额1,426亿元，同比分别增长32.9%和28.9%。

中国建筑并预计，2014年，公司新签合同额将超1.2万亿，营业总收入将超7,500亿元；特别是已将降低资产负债率、加快应收账款周转率作为重要考核指标。

目前该公司已经提前两年超额完成房建业务“十二五”(2011-2015年)规划4,000亿元的规模目标。2014年，将适度控制房建业务增速，着力向高端集结；同时也将集中更多的资源、着力发展基础设施和地产业务，以及开拓新型业务，实现结构调整。

中国建筑周三收报2.92元，过去一个月累计上涨3.5%。(完)

参看相关细节，请点选上海证券交易所网站 here (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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