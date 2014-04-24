中股业绩：中国建筑去年实现净利204亿元，同比增长近三成

《全球汇市》美元从三周低点反弹，英镑回落
路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
路透北京4月24日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司 周四公布，去年实现净利润204亿元人民币，同比增长29.6%；基本每股收益0.68元。
年报显示，去年该公司实现营业收入6,810亿元，同比增长19.2%；建筑业务新签合同额12,748亿元、地产业务销售额1,426亿元，同比分别增长32.9%和28.9%。
中国建筑并预计，2014年，公司新签合同额将超1.2万亿，营业总收入将超7,500亿元；特别是已将降低资产负债率、加快应收账款周转率作为重要考核指标。
目前该公司已经提前两年超额完成房建业务“十二五”(2011-2015年)规划4,000亿元的规模目标。2014年，将适度控制房建业务增速，着力向高端集结；同时也将集中更多的资源、着力发展基础设施和地产业务，以及开拓新型业务，实现结构调整。
中国建筑周三收报2.92元，过去一个月累计上涨3.5%。(完)
参看相关细节，请点选上海证券交易所网站 here (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
* 交易商等待推动市场方向的新因素 * 波士顿联储总裁罗森格伦称美联储应开始缩减所持公债规模 路透纽约4月19日 - 美国公债收益率周三上涨，交易商静待推动市场 方向的新因素。周二公债价格上涨，收益率降至五个月低位，因担忧法国 大选和地缘政治紧张局势越演越烈。 “公债市场在盘整，等待下一个大行情，可能是逆转涨势，也可能是 延续涨势，”BMO Capital Markets 美国利率策略师Ian Lyngen说。 指标10年期美国公债价格 下跌8/32，收益率报2.21%。周 二低见2.165%，且低于3月14日触及的近期高位2.63%。 “今日公债小幅回落，鉴于市场处于超买，收盘价小跌，”法国农业 信贷银行美国公债交易部门主管Dan Mulholland说。“10年期美国公债收 益率之前跌至2.16%，远低于在当前的经济环境下，所有人预想的水准。 ” 本周没有重大经济数据公布，投资者聚焦法国选举，美国和朝鲜的紧 张关系，以及特朗普政府何时可能进行税务和财政改革的新迹象。 倍受关注的一项
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。