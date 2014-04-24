中国央企：一季度累计实现利润总额3,107亿元，同比增长3.4%--国资委

《全球汇市》美元从三周低点反弹，英镑回落
路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
路透北京4月24日 - 中国国有资产管理委员会最新公布的数据显示，中国央企一季度主要运营指标虽然都保持了增长态势，但增速与去年同期相比有所下降。
国资委网站周三晚间发布的新闻稿称，今年第一季度中央企业累计实现营业收入5.6万亿元人民币，同比增长4.6%；上交税费总额4,827.9亿元，同比增长3%；累计实现利润总额3,107亿元，同比增长3.4%。
一季度各项指标的增速与去年同期相比难有出彩之处，只是延续了去年底以来的走势。分行业看，盈利状况较好的央企主要在电力行业、石化行业等，利润同比降幅较大的行业有建材、煤炭等。
另据国资委网站数据，2013年度中央企业累计实现营业收入24.2万亿元，同比增长8.4%；上交税费总额2万亿元，同比增长5.2%；累计实现利润总额1.3万亿元，同比增长3.8%。
国资委此前发布指导意见称，中央企业要加大内部资源整合力度，使资产规模与价值创造能力相匹配，对资本回报长期低于资本成本且无发展前景的存量资产应有序退出。 (完) (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
* 交易商等待推动市场方向的新因素 * 波士顿联储总裁罗森格伦称美联储应开始缩减所持公债规模 路透纽约4月19日 - 美国公债收益率周三上涨，交易商静待推动市场 方向的新因素。周二公债价格上涨，收益率降至五个月低位，因担忧法国 大选和地缘政治紧张局势越演越烈。 “公债市场在盘整，等待下一个大行情，可能是逆转涨势，也可能是 延续涨势，”BMO Capital Markets 美国利率策略师Ian Lyngen说。 指标10年期美国公债价格 下跌8/32，收益率报2.21%。周 二低见2.165%，且低于3月14日触及的近期高位2.63%。 “今日公债小幅回落，鉴于市场处于超买，收盘价小跌，”法国农业 信贷银行美国公债交易部门主管Dan Mulholland说。“10年期美国公债收 益率之前跌至2.16%，远低于在当前的经济环境下，所有人预想的水准。 ” 本周没有重大经济数据公布，投资者聚焦法国选举，美国和朝鲜的紧 张关系，以及特朗普政府何时可能进行税务和财政改革的新迹象。 倍受关注的一项
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。