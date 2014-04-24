更新版 1-韩国经济：第一季GDP稳步成长，受建筑支出和出口增加带动

《全球汇市》美元从三周低点反弹，英镑回落
路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
GDP数据在金融市场开始交易前出炉，稍晚将进行修正。
路透访问的11名分析师预估中值显示，第一季经济增速料放缓至0.8%，其中九人预计增长率低于去年第四季。
第一季建筑投资较前季增长4.8%，商品和服务出口增长1.7%。前季建筑支出萎缩5.2%，出口增长1.4%。
数据显示，民间消费较前季上升0.3%，增速低于2013年第四季的成长0.6%。
第一季GDP初值较上年同期成长3.9%，路透调查的预估中值为成长3.8%，2013年第四季GDP为增长3.7%。
这是自2011年第一季经济增长4.9%以来的按年最快增速。
很多分析师称，出口表现持续高度影响未来的经济复苏情况，若全球对韩国汽车、智能手机和机械等出口商品的需求没有改善，国内经济可能也会步履蹒跚。
3月出口较上年同期增长5.2%，因发达经济体对韩国商品的需求增加。
浏览韩国经济相关图表，请点击：(link.reuters.com/mad96t)(完) (编译 许娜/王翔琼；审校 李爽)
路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
* 交易商等待推动市场方向的新因素 * 波士顿联储总裁罗森格伦称美联储应开始缩减所持公债规模 路透纽约4月19日 - 美国公债收益率周三上涨，交易商静待推动市场 方向的新因素。周二公债价格上涨，收益率降至五个月低位，因担忧法国 大选和地缘政治紧张局势越演越烈。 “公债市场在盘整，等待下一个大行情，可能是逆转涨势，也可能是 延续涨势，”BMO Capital Markets 美国利率策略师Ian Lyngen说。 指标10年期美国公债价格 下跌8/32，收益率报2.21%。周 二低见2.165%，且低于3月14日触及的近期高位2.63%。 “今日公债小幅回落，鉴于市场处于超买，收盘价小跌，”法国农业 信贷银行美国公债交易部门主管Dan Mulholland说。“10年期美国公债收 益率之前跌至2.16%，远低于在当前的经济环境下，所有人预想的水准。 ” 本周没有重大经济数据公布，投资者聚焦法国选举，美国和朝鲜的紧 张关系，以及特朗普政府何时可能进行税务和财政改革的新迹象。 倍受关注的一项
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。