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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 09:11 BJT

更新版 1-韩国经济：第一季GDP稳步成长，受建筑支出和出口增加带动

GDP数据在金融市场开始交易前出炉，稍晚将进行修正。

路透访问的11名分析师预估中值显示，第一季经济增速料放缓至0.8%，其中九人预计增长率低于去年第四季。

第一季建筑投资较前季增长4.8%，商品和服务出口增长1.7%。前季建筑支出萎缩5.2%，出口增长1.4%。

数据显示，民间消费较前季上升0.3%，增速低于2013年第四季的成长0.6%。

第一季GDP初值较上年同期成长3.9%，路透调查的预估中值为成长3.8%，2013年第四季GDP为增长3.7%。

这是自2011年第一季经济增长4.9%以来的按年最快增速。

很多分析师称，出口表现持续高度影响未来的经济复苏情况，若全球对韩国汽车、智能手机和机械等出口商品的需求没有改善，国内经济可能也会步履蹒跚。

3月出口较上年同期增长5.2%，因发达经济体对韩国商品的需求增加。

浏览韩国经济相关图表，请点击：(link.reuters.com/mad96t)(完) (编译 许娜/王翔琼；审校 李爽)
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