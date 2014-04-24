《香港报摘》--其他报纸重要消息4月24日

* 明报：

--新鸿基地产 的红利认股证（红轮） 今日将开始买卖。红轮上市前夕，新地股价连跌两日，甚至低于红轮行使价98.6港元。不过，新地大股东郭氏三兄弟分别表态力撑红轮，表示有信心今次发行红轮会成功。

--香港投资基金公会一项调查显示，16%来自中国四大主要城市的内地旅客现时有投资香港基金产品，且其中绝大部分人表示未来一年内会进一步投资基金。

* 星岛日报：

--纠缠三年零八个月，港菲终于就解决夺去八条人命的马尼拉人质事件达成共识，菲方终肯向死者家属及伤者致以最悲痛歉意和至诚慰问。殉职领队谢廷骏胞兄谢志坚表示，菲方私下曾以Apologise及Sorry等字眼道歉，结局未算最圆满，但可以接受。

* 苹果日报：

--万科 昨天上载以介绍形式由B转H股上市的资料文件，预期6月19日正式买卖。

--中移动 季绩近五年最差，多家券商纷纷唱淡，指中移动正面对多个负面因素，短期内不看好这只蓝筹重磅股。

* 东方日报：

--继标普下调人和商业 评级后，穆迪昨将人和的公司家族评级及高级无抵押债务评级由Caa1下调至Caa3，展望负面，下调评级是因料公司未来12-18个月内面临更大债务再融资风险，到期债务将增多。

* 文汇报：

--花旗香港及澳门区行长卢韦柏表示，现时人民币在岸与离岸存款息差明显，预料本港人民币存款利率会继续上升1.5-2%。

--深圳前海管理局局长张备称，正争取国家支持，将对区内外商投资实行准入前国民待遇加负面清单的管理模式，未来还将向国家申请降低东南亚金融机构进入前海的门槛，以及争取将金融业纳入15%的税收优惠大类当中。(完)