《香港报摘》--其他报纸重要消息4月24日

《全球汇市》美元从三周低点反弹，英镑回落
路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
* 明报：
--新鸿基地产 的红利认股证（红轮） 今日将开始买卖。红轮上市前夕，新地股价连跌两日，甚至低于红轮行使价98.6港元。不过，新地大股东郭氏三兄弟分别表态力撑红轮，表示有信心今次发行红轮会成功。
--香港投资基金公会一项调查显示，16%来自中国四大主要城市的内地旅客现时有投资香港基金产品，且其中绝大部分人表示未来一年内会进一步投资基金。
* 星岛日报：
--纠缠三年零八个月，港菲终于就解决夺去八条人命的马尼拉人质事件达成共识，菲方终肯向死者家属及伤者致以最悲痛歉意和至诚慰问。殉职领队谢廷骏胞兄谢志坚表示，菲方私下曾以Apologise及Sorry等字眼道歉，结局未算最圆满，但可以接受。
* 苹果日报：
--万科 昨天上载以介绍形式由B转H股上市的资料文件，预期6月19日正式买卖。
--中移动 季绩近五年最差，多家券商纷纷唱淡，指中移动正面对多个负面因素，短期内不看好这只蓝筹重磅股。
* 东方日报：
--继标普下调人和商业 评级后，穆迪昨将人和的公司家族评级及高级无抵押债务评级由Caa1下调至Caa3，展望负面，下调评级是因料公司未来12-18个月内面临更大债务再融资风险，到期债务将增多。
* 文汇报：
--花旗香港及澳门区行长卢韦柏表示，现时人民币在岸与离岸存款息差明显，预料本港人民币存款利率会继续上升1.5-2%。
--深圳前海管理局局长张备称，正争取国家支持，将对区内外商投资实行准入前国民待遇加负面清单的管理模式，未来还将向国家申请降低东南亚金融机构进入前海的门槛，以及争取将金融业纳入15%的税收优惠大类当中。(完)
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路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
* 交易商等待推动市场方向的新因素 * 波士顿联储总裁罗森格伦称美联储应开始缩减所持公债规模 路透纽约4月19日 - 美国公债收益率周三上涨，交易商静待推动市场 方向的新因素。周二公债价格上涨，收益率降至五个月低位，因担忧法国 大选和地缘政治紧张局势越演越烈。 “公债市场在盘整，等待下一个大行情，可能是逆转涨势，也可能是 延续涨势，”BMO Capital Markets 美国利率策略师Ian Lyngen说。 指标10年期美国公债价格 下跌8/32，收益率报2.21%。周 二低见2.165%，且低于3月14日触及的近期高位2.63%。 “今日公债小幅回落，鉴于市场处于超买，收盘价小跌，”法国农业 信贷银行美国公债交易部门主管Dan Mulholland说。“10年期美国公债收 益率之前跌至2.16%，远低于在当前的经济环境下，所有人预想的水准。 ” 本周没有重大经济数据公布，投资者聚焦法国选举，美国和朝鲜的紧 张关系，以及特朗普政府何时可能进行税务和财政改革的新迹象。 倍受关注的一项
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。