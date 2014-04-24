港报财经评论：中国大妈难敌黄金淡友--信报4月24日

中国大妈难敌黄金淡友/ 习广思

中国内地A股IPO将于5月重启，成为中港股市的利淡因素。美股连弹6日，无助港股走势，中国内地A股虽然转弱，但仍不及港股弱势。复活节长假过去，港股昨天走势未有起色，反映淡风将继续吹下去。早前资金在新旧经济股之间转移，近日价值型蓝筹股股价回落，科技股反弹，显示资金在动力股及价值股之间的转移或接近尾声。在季绩期间，港股方向将由公司业绩及个股炒作主导。4月汇丰中国制造业PMI初值为48.3，止跌回升，符合预期，惟反映中国内地经济仍欠缺增长动力。目前投资市场在现实与希望之间挣扎，现实是中国经济回稳，但难再见高增长，希望是中国推出刺激措施，托住经济，故形成目前的上落格局。

恒指昨天受惠PMI数据及美股反弹而高开，但A股IPO快将重启，恒指其后反覆回落，收报22509点，下跌221点；成交额571亿港元。中资股季绩影响大市表现，中移动 首季纯利按年下跌9.4%，期内平均每月每户收入（ARPU）由68港元跌至62港元，拖累电讯股下跌。内银股虽然未出季度业绩，但瑞信率先下调盈利预测，预计内银股首季盈利增长9.4%，存款竞争渐趋激烈，资产质素压力增加，都成为看淡理由。这两大中资蓝筹股，改革未至，盈利增长放缓，股价下跌并不令人感到意外。这些股份虽然估值偏低，但盈利维持低增长，令股价缺乏催化剂，前景难以看好。

旧经济股股价回落，新经济股见反弹，腾讯 、支付股、濠赌股、医药股反弹，主要是承接美股气氛。目前资金或开始重回高增长股份，惟未能确定调整期是否已经结束，因为美股走势未明，而且估值忧虑仍在。留意中国内地A股IPO在5月重启后，新股气氛对中小型股、新经济股较为有利。近期股市走势飘忽，避险资产市况也一样，以两大传统资金避风港为例，美债息持续走低，美债不看好的投资者今年惨输；黄金走势转淡，乌俄局势紧张未有支持金价，资金持续由黄金ETF流出，金价虽见反弹，但不看好的投资者仍是人多势众。SPDR黄金ETF数据显示，其黄金持有量在上周下跌9.3吨，至792.14吨，反映今年至今流入的资金，在短短一星期便流走了。黄金ETF持仓量下跌，反映投资需求减低。(B01)

........................................................................

短仓客回吐圆汇上望100.73/ 苏子

目前日圆汇价未如市场看淡者预期，承接去年的大弱势继续走低；美元兑日圆反而保持在去年上半年的103.73日圆高位以下波动，某程度上与乌克兰局势仍然紧张、地缘政治危机令日圆发挥避险功能角色有关。本周初日本公布的3月份贸赤竟飙升至1.45万亿日圆，除创历史纪录外，更是连续21个月录得赤字。目前市场已有分析指出，由于贸赤已令日本的经常账状况持续恶化，因此日圆未来有可能会失去避险货币的功能！因为一个国家的货币要具备避险货币的条件，其经常账必须拥有盈余。因此倘若市场认同日圆的避险地位已岌岌可危，结果令避险资金开始撤离日圆，届时日圆势必出现一众日圆大不看好的投资者所希望看见的单边跌市。

不过，由于贸赤数据即使恶化，却不会即时反映在经常账上，因此数据公布后的日圆汇价并未遭到市场猛烈抛售，暂时仍能发挥避险功能，目前仍在近期大家十分熟悉的争持范围内上落。由于近日美元兑日圆始终未能挑战1月份的105.44日圆高位，而跌至2月4日的100.73日圆低位的50％反弹目标，汇价在本周二触及102.72日圆高位后便乏力再升，表现确实令不少日圆不看好的投资者大失所望。美元兑日圆更已回落至连日来一直稳守不破的50天平均线支持以下，暂时最低曾见102.15日圆水平。

近日美元兑日圆乏力上升的表现，相信或会令到一些日圆短仓获利回吐，从而令到美元兑日圆再度下试本月10日的101.3日圆低位支持的可能性大增；由于此低位支持与20天保历加通道的101.1日圆底部支持以及上月3日的101.16日圆低位支持十分接近；因此，一旦明显跌破此支持并成功在之下收市，相信届时美元兑日圆将有甚高机会进一步往下寻底，2月4日所造的100.73日圆低位将会面临严峻考验。美元兑日圆若创今年新低，预料会朝着100日圆心理关口迈进。昨天欧罗兑美元突破10天平均线阻力后，曾一度高见1.3855美元水平，但由于未能迅即上试至上周四的1.3865美元高位便已露出疲态，故小心昨晚收市时10天平均线得而复失，并返回1.38美元关口以下，今天将会出现明显的下跌浪。(B07)