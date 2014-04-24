港报财经评论：季绩光亮，华能收集--经济日报4月24日

季绩光亮，华能收集/ 林瑞芬

标普500指数至周二虽连涨6日，中国内地又定向降准，但无助港股，昨跌0.97%至22,509；国指跌1.25%至9,905；大市成交额571亿港元。央行定向县域农村商业银行及农村合作银行下调存款准备金率，有估算资金的释放接近甚至不少1,000亿港元，若与央行仅在4月22日就在公开市场操作正回购1,000亿港元，相对微不足道，象征性地支持“三农”发展多于实际。全国性降准的条件不足，投资者实不能抱货币宽松的憧憬。事实上，A股反应一般，可见市场共识，上证昨日收报2,067，微跌5点。A股上无经济助力，但下有政策底支持，在相对低位争持，缺乏刺激性。

假期效应利好濠赌股，复活节后又迎来中国内地长假五一劳动节，4月下旬至5月上旬将利濠赌股在博彩及酒店业务的收入。金沙中国 、永利澳门 及银河娱乐 等濠赌股昨终有微异动，升1.5%至3.2%不等，但成交一般，是否能按券商预计，会借首季成绩表优于预期而大幅造好，还是走着观察。有美银美林发表报告表示，濠赌股今年以来股价累跌7.4%，跑输大市，指行业基本面巩固，亦无证据显示行业呈结构性放缓，相信已呈超卖。行业收益来讲，今年或没有问题。不过，中期而言，赌牌的续订就是最大的政策风险，目前三主牌（为澳博、永利及银娱持有）三副牌格局，最终会否有改变，还是未知之数。投资者须预算此政策风险，在续约事宜未确立前忌一注独买只持副牌的濠赌股。

4月份汇丰中国PMI初值报48.3，扭转此前连跌5个月跌势，但仍然低于50分水岭，市场藉口质低港股，续进行调整市，技术上，恒指后抽宜守22,300。淡静市况中，幸见大市成交额同步收缩，沽压暂且不算大。瑞信所预估，在港上市之内银股盈利，今年首季按年增长只9.4%至2,930亿人民币，招商银行 、中信银行 增长达18%及15%，较佳，但交通银行 则只录得3%的增幅。至于投资者熟悉的四大行工商银行 、建设银行 、中国银行 及农业银行 就分别按年增长6.8%、8.4%、11.3%及11.6%。大概也是市场预计之中，难具冲喜作用。(B05)

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首季盈利差，中移动看淡/ 余少文

中国内地股市偏软，国企指数失守10,000，继续等中资股业绩，可惜中国移动 首季盈利见5年最低，全年盈利或降至1,100亿人民币，股价添压在所难免。国企指数昨日再跌穿10,000，全日跌125点，收报9,905点，成交额103亿港元，国企沽空额达25亿港元，占国指成交额比重24%，是去年7月底以来最高；而去年7月底录得24.6%比重后，国指稍作回落后便开始4个多月攀升，希望今次可以历史重演。至于红筹指数跌40点，收报4,161点，成交额61亿港元。

昨日表现最好应该是第三方支付概念股，或是中国内地媒体引述人民银行金融IC卡领导小组办公室主任李晓枫讲话，指中国内地二维码支付成本低廉但不安全，在没有密码认证下不可以作为可信支付技术在线下大范围推广。但强调电子商务、社交移动支付路线会拥有巨大的发展空间，中国内地移动支付发展方向清晰。李晓枫表示，促进移动金融服务与金融IC卡融合，商业银行、通讯运营商、中国银联的NFC移动支付电子化路线为主导，第三方支付机构、地方性区域性移动支付电子化路线为补充，实现优势互补、多方共赢。再加上银监会涉及银行与第三方支付的10号文件出炉，有助明确双方责任，利好第三方支付发展。

不过，第三方支付概念股炒味甚浓，即使昨日反弹，究竟是近期急跌后的正常反弹还是已经见底，都要观望，不排除目前的反弹力度只有一、两天，故投资者博反弹要见好即收。对于中移动而言，第三方支付只占其很小比重，对股价或有轻微刺激，但难以支持其盈利回升，尤其见其今年首季盈利只有252亿人民币，是5年来最差的首季业绩，也是股价昨日下跌2.6%，收报70港元的原因。实际上，中移动去年下半年业绩大逆转，去年下半年只赚586亿人民币，同比下跌13%，尤其第四季同比跌16%至302亿人民币，是6年最差第四季，当然跟中国对中移动的不平等政策有关。下调结算资费，今年会全面反映在业绩身上，全年跌幅可能更大；如第一季盈利便跌9%至252亿人民币，根据中移动过去首季盈利比例分布估算，则全年盈利可能降至1,176亿人民币，惟最差情况可能降至1,096亿人民币，见7年最低，但也高于彭博综合证券商预测的1,070亿人民币。(B06)