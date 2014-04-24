全球金市：持平在两个半月低点附近，受股市涨势打击

《全球汇市》美元从三周低点反弹，英镑回落
路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
投资需求仍然疲弱，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 近日的黄金持仓量锐减。仅上周该基金的黄金持仓量总计减少9.3吨，回吐了今年迄今录得的所有增幅。
俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)谴责美国是乌克兰政治动荡的幕后推手，称若其在乌克兰的利益受到威胁莫斯科将会予以回应。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中/王翔琼；审校 石冠兰/李爽)
路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
* 交易商等待推动市场方向的新因素 * 波士顿联储总裁罗森格伦称美联储应开始缩减所持公债规模 路透纽约4月19日 - 美国公债收益率周三上涨，交易商静待推动市场 方向的新因素。周二公债价格上涨，收益率降至五个月低位，因担忧法国 大选和地缘政治紧张局势越演越烈。 “公债市场在盘整，等待下一个大行情，可能是逆转涨势，也可能是 延续涨势，”BMO Capital Markets 美国利率策略师Ian Lyngen说。 指标10年期美国公债价格 下跌8/32，收益率报2.21%。周 二低见2.165%，且低于3月14日触及的近期高位2.63%。 “今日公债小幅回落，鉴于市场处于超买，收盘价小跌，”法国农业 信贷银行美国公债交易部门主管Dan Mulholland说。“10年期美国公债收 益率之前跌至2.16%，远低于在当前的经济环境下，所有人预想的水准。 ” 本周没有重大经济数据公布，投资者聚焦法国选举，美国和朝鲜的紧 张关系，以及特朗普政府何时可能进行税务和财政改革的新迹象。 倍受关注的一项
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。