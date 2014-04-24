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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 08:53 BJT

全球金市：持平在两个半月低点附近，受股市涨势打击

投资需求仍然疲弱，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 近日的黄金持仓量锐减。仅上周该基金的黄金持仓量总计减少9.3吨，回吐了今年迄今录得的所有增幅。

俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)谴责美国是乌克兰政治动荡的幕后推手，称若其在乌克兰的利益受到威胁莫斯科将会予以回应。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中/王翔琼；审校 石冠兰/李爽)
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