港报社评：菲式道歉可勉强接受人质事件应画上句号--明报4月24日

特区政府与菲律宾政府就马尼拉人质事件的后续处理达成共识，并发表了联合公告，有关安排已获死难者家属代表和幸存者接受。共识中有关道歉的说法，虽然菲方并未直截了当表示道歉，但是今次菲方来港参与谈判的官员与公职人士，分别代表菲国总统、政府和马尼拉市政府、市议会等，层级高和代表性广泛；另外，现在确定的用语＂most sorrowful regret＂，在中文公告中有懊悔和歉意的意思，加上死难者家属、伤者等都得到不同程度合理赔偿，因此，家属和相关人等的决定应获尊重，让他们走出惨剧阴霾，重过新生活。

若现在的方案是菲国的底线，而港方不接受，谈判破裂，接下来必然是特区政府推出更严厉制裁措施，加强施压，香港所有筹码之中，最有力的是限制菲佣来港工作，不过，若用到这一招，香港大量家庭也会受到影响。

人质事件至此应该告一段落，除了死难者家属、幸存者重过新生活，香港与菲国关系也应回到正轨。达成共识后，特区政府即时取消对菲方外交人员的签证制裁措施，惨剧之后发出的黑色旅游警示，也恢复到事件前的黄色警示级别，这些都是恰当做法，期望港菲双边关系，包括官方和民间都逐步恢复正常。

人质事件得到解决，是梁振英政府的一项政绩，在市民和中央支持下，他统率团队解决了延宕多时的问题。不过，成绩之外，也要看到外交事务操作，包括梁振英和政府都有必要从中汲取经验教训。特区政府官员应该掌握＂外交无小事＂的精髓，再遇外交角力事宜，知道怎样处理才恰当和不致吃亏。(A04)