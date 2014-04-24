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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 09:00 BJT

港报社评：菲与港修和，对华释善意--星岛日报4月24日

僵持了3年8个月的马尼拉人质惨剧善后安排，昨日终于达成和解协议，受害者和家属不再需要为此折腾，港菲两地关系得以重拾正轨，避过进一步制裁行动对两地百姓的损害，而中菲关系亦扫除了其中一块绊脚石。

今次菲律宾政府和马尼拉市政府都表达了道歉诚意，在慰问金、惩处失职人员和防范类似事件重演的措施方面，都作出了交代，得到受害人和家属接受，令事件终于告一段落。行政长官梁振英旋即公布，解除针对菲律宾的黑色旅游警示，以及取消对菲律宾的制裁，恢复对菲律宾外交或公务护照持有人，14天免签访港的待遇。

今次事件并非香港独力与菲律宾周旋得来，中央在幕前幕后都出了不少力。打从3年多前事发当日，驻马尼拉大使刘建超的奔走，到今年2月香港宣布制裁菲律宾，都可以见到外交部在做工夫。《基本法》明确指出，外交不属于香港特别行政区自治范围，若非外交部首肯，这些对一国实施制裁的外交行动，根本不可能成事。

不止外交部，中央最高领导层都对事件直接表示关注。去年秋天，国家主席习近平和总理李克强先后出访东南亚，李克强只在外交场合＂巧遇＂阿奎诺，当面要求菲律宾高度重视并严肃对待人质事件，尽快合情合理解决。

菲律宾虽然有美国的＂亚洲再平衡＂战略撑腰，但是中国作为亚洲经济火车头，菲律宾为人质事件与华闹翻，没有好处。南海问题不可能一朝一夕所能解决，菲律宾在人质事件善后安排上，对华释放了善意，至少有助缓和两国关系的紧张气氛。(A05)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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