港报社评：菲与港修和，对华释善意--星岛日报4月24日

《全球汇市》美元从三周低点反弹，英镑回落
路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
僵持了3年8个月的马尼拉人质惨剧善后安排，昨日终于达成和解协议，受害者和家属不再需要为此折腾，港菲两地关系得以重拾正轨，避过进一步制裁行动对两地百姓的损害，而中菲关系亦扫除了其中一块绊脚石。
今次菲律宾政府和马尼拉市政府都表达了道歉诚意，在慰问金、惩处失职人员和防范类似事件重演的措施方面，都作出了交代，得到受害人和家属接受，令事件终于告一段落。行政长官梁振英旋即公布，解除针对菲律宾的黑色旅游警示，以及取消对菲律宾的制裁，恢复对菲律宾外交或公务护照持有人，14天免签访港的待遇。
今次事件并非香港独力与菲律宾周旋得来，中央在幕前幕后都出了不少力。打从3年多前事发当日，驻马尼拉大使刘建超的奔走，到今年2月香港宣布制裁菲律宾，都可以见到外交部在做工夫。《基本法》明确指出，外交不属于香港特别行政区自治范围，若非外交部首肯，这些对一国实施制裁的外交行动，根本不可能成事。
不止外交部，中央最高领导层都对事件直接表示关注。去年秋天，国家主席习近平和总理李克强先后出访东南亚，李克强只在外交场合＂巧遇＂阿奎诺，当面要求菲律宾高度重视并严肃对待人质事件，尽快合情合理解决。
菲律宾虽然有美国的＂亚洲再平衡＂战略撑腰，但是中国作为亚洲经济火车头，菲律宾为人质事件与华闹翻，没有好处。南海问题不可能一朝一夕所能解决，菲律宾在人质事件善后安排上，对华释放了善意，至少有助缓和两国关系的紧张气氛。(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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* 交易商等待推动市场方向的新因素 * 波士顿联储总裁罗森格伦称美联储应开始缩减所持公债规模 路透纽约4月19日 - 美国公债收益率周三上涨，交易商静待推动市场 方向的新因素。周二公债价格上涨，收益率降至五个月低位，因担忧法国 大选和地缘政治紧张局势越演越烈。 “公债市场在盘整，等待下一个大行情，可能是逆转涨势，也可能是 延续涨势，”BMO Capital Markets 美国利率策略师Ian Lyngen说。 指标10年期美国公债价格 下跌8/32，收益率报2.21%。周 二低见2.165%，且低于3月14日触及的近期高位2.63%。 “今日公债小幅回落，鉴于市场处于超买，收盘价小跌，”法国农业 信贷银行美国公债交易部门主管Dan Mulholland说。“10年期美国公债收 益率之前跌至2.16%，远低于在当前的经济环境下，所有人预想的水准。 ” 本周没有重大经济数据公布，投资者聚焦法国选举，美国和朝鲜的紧 张关系，以及特朗普政府何时可能进行税务和财政改革的新迹象。 倍受关注的一项
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