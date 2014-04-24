港报社评：人质事件结局有憾，放眼向前理性抉择--信报4月24日

马尼拉人质事件发生至今逾3年，菲律宾内阁部长和马尼拉市长终于来港，回应惨剧受害人家属所提出道歉、赔偿、惩处和保障旅客安全的四项要求，昨天与特区政府达成共识，向死难者及其家属＂致以最悲痛的歉意＂，却没有使用＂道歉＂字眼，无疑是一个＂不圆满＂的结局。然而，事件若再纠缠，不仅令家属难以彻底摆脱伤痛，对各方也没有好处，因而为事件画上句号，未尝不是一个理性却又无奈的决定，让大家能够有一个新开始。

虽然特区政府今年2月开始对菲律宾作出首阶段制裁，暂停菲律宾外交和公务护照持有人14天免签证访港，受影响的菲律宾国人并不多。不过，若谈判不果，港方势将加大制裁力度，这样一来，或会影响到来港工作菲律宾女佣的生计，相信是阿基诺政府不得不认真考虑软化立场的原因。

今次菲律宾由内阁部长阿尔门德拉斯和马尼拉市长埃斯特拉达来港，回应受害人和家属提出道歉、赔偿、惩处和保障旅客安全的四项要求，寻且在与家属的闭门会议上当面道歉，总算体现了解决问题的一些诚意。

然而，为无辜死难者讨回公道，惩处需要为惨剧负上责任的人，是合情合法最基本的要求，不能不了了之。虽然菲律宾政府向港方保证，会采取措施追究负责的人，并且承诺向特区政府交代进度，但特区政府也必须把相关讯息，及时向社会公开，因为需要透过公众监督，去掌握＂善变＂的菲律宾政府所作的承诺虚实。事实上，只有犯错的人受到法律应有制裁，马尼拉人质事件才能真正告一段落。(A02)