港报社评：向菲国讨回公道，港上沉痛一课--经济日报4月24日

《全球汇市》美元从三周低点反弹，英镑回落
路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
香港与菲律宾昨就人质惨剧和解，菲方道歉诚意显然有折扣，惟事件拖拉3年多，菲方总算有所让步。此凸显港府要保障港人利益，既要有勇有谋，更须争取中央支持，以增谈判筹码。
菲方昨终就马尼拉人质惨剧致「最悲痛的歉意」，并发放慰问金，获受害者与家属接纳，港府则宣布取消对菲律宾的黑色外游警示等制裁措施。今次事件终可了结，对受害者与家属实是最大安慰。惟不少港人仍质疑菲律宾并非真心致歉，只是想找个下台阶，否则菲国总统阿基诺三世不会一再摆出赖皮态度极力卸责，令事件拖拉3年多。
对香港而言，今次是既沉痛，但亦宝贵的教训。港人在外地一旦遭遇意外，港府固要担起主要责任，保障港人权益。此须港府为港人据理力争，更要有周详谈判策略，不断向对方加压。
且港菲谈判终见成果，更因中央在背后支持港人。总理李克强去年10月出席亚太经合组织会议时，当面促阿基诺三世高度重视并严肃对待人质事件。在中央将事件提升至中菲外交层次后，过去半年港菲谈判终明显加快。
此固因按基本法，外交事务权归中央，更因国际外交讲道理更要讲实力，在涉外事件上，港府如能向中央全面反映港人诉求，取得中央支持，便可借助中央的力量，对外力保港人利益。 菲方终向人质事件死伤者与家属致歉赔偿，事件却非全面落幕，不少伤者至今仍受伤患煎熬，死者家属亦将继续承受痛失至亲的悲痛，港府仍须尽力协助他们治癒身体与心灵的创伤，助他们重过新生活。(A07)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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