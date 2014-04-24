港报社评：向菲国讨回公道，港上沉痛一课--经济日报4月24日

香港与菲律宾昨就人质惨剧和解，菲方道歉诚意显然有折扣，惟事件拖拉3年多，菲方总算有所让步。此凸显港府要保障港人利益，既要有勇有谋，更须争取中央支持，以增谈判筹码。

菲方昨终就马尼拉人质惨剧致「最悲痛的歉意」，并发放慰问金，获受害者与家属接纳，港府则宣布取消对菲律宾的黑色外游警示等制裁措施。今次事件终可了结，对受害者与家属实是最大安慰。惟不少港人仍质疑菲律宾并非真心致歉，只是想找个下台阶，否则菲国总统阿基诺三世不会一再摆出赖皮态度极力卸责，令事件拖拉3年多。

对香港而言，今次是既沉痛，但亦宝贵的教训。港人在外地一旦遭遇意外，港府固要担起主要责任，保障港人权益。此须港府为港人据理力争，更要有周详谈判策略，不断向对方加压。

且港菲谈判终见成果，更因中央在背后支持港人。总理李克强去年10月出席亚太经合组织会议时，当面促阿基诺三世高度重视并严肃对待人质事件。在中央将事件提升至中菲外交层次后，过去半年港菲谈判终明显加快。

此固因按基本法，外交事务权归中央，更因国际外交讲道理更要讲实力，在涉外事件上，港府如能向中央全面反映港人诉求，取得中央支持，便可借助中央的力量，对外力保港人利益。 菲方终向人质事件死伤者与家属致歉赔偿，事件却非全面落幕，不少伤者至今仍受伤患煎熬，死者家属亦将继续承受痛失至亲的悲痛，港府仍须尽力协助他们治癒身体与心灵的创伤，助他们重过新生活。(A07)