港报社评：人质事件圆满解决，家属终走出阴霾--文汇报4月24日

《全球汇市》美元从三周低点反弹，英镑回落
路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
马尼拉人质事件在昨日圆满解决，菲律宾政府向受害人及家属致歉，并提供额外慰问金。香港特区政府亦即日起取消对菲实施的签证制裁，及将旅游警示回复至黄色水平。人质事件圆满解决，受难者终可安息，受害者和家属终能走出伤痛阴霾更坚强地生活，香港社会的一道伤痕也终可抚平。
人质事件家属及特区政府昨天在与菲律宾内阁部长及马尼拉市长的会面中，菲方确认对4项诉求的回应，其后亦当面向受害者及家属代表作详细讲解，而特区政府亦知悉受害者及家属同意接受菲方回应。
有传媒指家属是＂遗憾＂、＂不情愿＂、＂委屈＂地接受和解安排，但从昨日会上的观察，并不存在这个问题。首先是菲方相当有诚意来港解决问题，来港的内阁部长更是菲总统的好友，特意派他来表达菲总统的诚意；二是会上气氛良好，菲内阁部长向受害人及家属表达菲方歉意，散会时更逐一握手，更特意向易小玲表达菲总统的关切；三是家属都接受了有关和解安排，并对安排感到＂受落＂，表示感受到菲方的诚意，认为是圆满解决了事件。
在港菲双方的联合公告中，所采用的字眼是＂ Most Sorrowful Regret＂（最悲痛的歉意），而非＂Apology＂（道歉 ）。菲律宾马尼拉市长埃斯特拉达强调，两者意思相同，都是严肃的。代表菲律宾总统阿基诺三世的内阁部长阿尔门德斯表示，现时的字眼在国际外交层面上是较好的方法。菲方的说法是可以接受的。
人质事件终能圆满解决，反映了香港社会和特区政府的锲而不舍和齐心协力，这是一种宝贵的品质，值得港人珍惜和发扬光大。(A04)
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