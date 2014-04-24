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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 09:07 BJT

韩国个股：SK Hynix预期4-6月DRAM和NAND晶片出货将大增

路透首尔4月24日 - 韩国SK Hynix 周四表示，预期4-6月个人电脑及行动设备用的记忆体晶片出货将大幅增长。

SK Hynix业务策略主管Kim Joon-ho称，该公司预期，本季动态随机存取记忆体(DRAM)晶片出货将较1-3月当季增长约10%，因个人电脑和伺服器相关需求仍旧稳健。

Kim在电话会议中亦表示，4-6月行动设备用的NAND晶片出货将较上季成长45%左右，因新款智慧型手机推出后将使需求增加。(完) (编译 王冠中; 审校 孙茉莉)
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