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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 09:09 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月24日

**上海证券报**

--中国工信部运行监测协调局副局长黄利斌表示，在“调结构”的过程中，工信部将继续加大对大数据产业的扶植，具体措施包括向相关国际标准化组织提交大数据研究提案、利用项目资金等手段进行前沿部署，支持关键技术产品的研发和产业化等。

--记者从权威渠道获悉，保监会将召开保险中介监管会议，期间或将宣布一个重大消息，即从2014年4月开始，保监部门将用1年左右的时间，对保险中介市场进行全面清理整顿。

**证券时报**

--近日，上海市政府办公厅转发市规划国土资源局有关工业用地相关办法指出，为闲置及低效利用工业用地的调整、升级提出具体操作方法，其中自今年下半年起，新增工业用地产业用地类项目，将实施20年弹性年期制度，不再执行之前的50年标准。

--国美电器 披露，公司2014年一季度部分的可比门店销售收入增长预期将超过8%。报告期内综合毛利率预计超过18%，经营费用预计同比下降。由此，公司净利润比去年同期增长240%以上，净利润率预期将超过2%。

**21世纪经济报道**

--记者获悉，国土部正研究集体建设用地流转新规，将在总结地方已有试点经验的基础上，会同有关部门研究起草集体经营性建设用地出让、租赁、入股等指导意见，进而规范有序地推动集体经营性建设用地进入市场。

--券商人士透露，4月24日证监会将会开展融资业务检查，这是监管层对券商融资业务组织的第二轮现场检查行动，重点检查券商在融资融券、股票质押回购、约定式购回等业务的运作是否合法合规。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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