《中国报摘》--其他报纸重要消息4月24日

《全球汇市》美元从三周低点反弹，英镑回落
路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
**上海证券报**
--中国工信部运行监测协调局副局长黄利斌表示，在“调结构”的过程中，工信部将继续加大对大数据产业的扶植，具体措施包括向相关国际标准化组织提交大数据研究提案、利用项目资金等手段进行前沿部署，支持关键技术产品的研发和产业化等。
--记者从权威渠道获悉，保监会将召开保险中介监管会议，期间或将宣布一个重大消息，即从2014年4月开始，保监部门将用1年左右的时间，对保险中介市场进行全面清理整顿。
**证券时报**
--近日，上海市政府办公厅转发市规划国土资源局有关工业用地相关办法指出，为闲置及低效利用工业用地的调整、升级提出具体操作方法，其中自今年下半年起，新增工业用地产业用地类项目，将实施20年弹性年期制度，不再执行之前的50年标准。
--国美电器 披露，公司2014年一季度部分的可比门店销售收入增长预期将超过8%。报告期内综合毛利率预计超过18%，经营费用预计同比下降。由此，公司净利润比去年同期增长240%以上，净利润率预期将超过2%。
**21世纪经济报道**
--记者获悉，国土部正研究集体建设用地流转新规，将在总结地方已有试点经验的基础上，会同有关部门研究起草集体经营性建设用地出让、租赁、入股等指导意见，进而规范有序地推动集体经营性建设用地进入市场。
--券商人士透露，4月24日证监会将会开展融资业务检查，这是监管层对券商融资业务组织的第二轮现场检查行动，重点检查券商在融资融券、股票质押回购、约定式购回等业务的运作是否合法合规。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约4月19日 - 美元周三反弹，昨日兑主要货币触及三周低点，因对美国升息的预期降温，且投资人担心美国总统特朗普兑现刺激经济措施承诺的能力。
* 交易商等待推动市场方向的新因素 * 波士顿联储总裁罗森格伦称美联储应开始缩减所持公债规模 路透纽约4月19日 - 美国公债收益率周三上涨，交易商静待推动市场 方向的新因素。周二公债价格上涨，收益率降至五个月低位，因担忧法国 大选和地缘政治紧张局势越演越烈。 “公债市场在盘整，等待下一个大行情，可能是逆转涨势，也可能是 延续涨势，”BMO Capital Markets 美国利率策略师Ian Lyngen说。 指标10年期美国公债价格 下跌8/32，收益率报2.21%。周 二低见2.165%，且低于3月14日触及的近期高位2.63%。 “今日公债小幅回落，鉴于市场处于超买，收盘价小跌，”法国农业 信贷银行美国公债交易部门主管Dan Mulholland说。“10年期美国公债收 益率之前跌至2.16%，远低于在当前的经济环境下，所有人预想的水准。 ” 本周没有重大经济数据公布，投资者聚焦法国选举，美国和朝鲜的紧 张关系，以及特朗普政府何时可能进行税务和财政改革的新迹象。 倍受关注的一项
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。