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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 09:13 BJT

《汇市简讯》澳元/美元上涨，但澳元/新西兰元卖盘限制涨势

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* 澳元/美元测试0.9300水准，亚洲时段早盘美元全线遭抛售

* 阻力位在澳洲消费者物价指数(CPI)公布后0.9375/0.9268走势的38.2%回档位

* 若升穿0.9310，可能为升向0.9375填补跳空缺口

* 新西兰央行加息后澳元/新西兰元的卖盘限制澳元/美元涨势

(完)

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