《汇市简讯》澳元/美元上涨，但澳元/新西兰元卖盘限制涨势

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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* 澳元/美元测试0.9300水准，亚洲时段早盘美元全线遭抛售
* 阻力位在澳洲消费者物价指数(CPI)公布后0.9375/0.9268走势的38.2%回档位
* 若升穿0.9310，可能为升向0.9375填补跳空缺口
* 新西兰央行加息后澳元/新西兰元的卖盘限制澳元/美元涨势
(完)
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路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。