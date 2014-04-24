版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 09:40 BJT

两岸金融：台湾银行业首季大陆曝险1.59兆台币，占净值比重为0.65倍

路透台北4月24日 - 台湾金融监督管理委员会周四公布，今年一季度，台湾全体银行业
在中国大陆曝险金额总计1兆(万亿)5,867亿台币，占净值比重为0.65倍，较去年第四季的0.
58倍上升。
    
    金管会资料显示，今年首季全体银行业大陆曝险金额季增1,871亿台币；去年第四季则
为1兆3,996亿台币。
    
    39家台湾的银行业中，以中信银的曝险金额占净值比重0.96倍最高，已相当逼近法定的
上限1；紧随其后的是公股银行之一的兆丰银行，其曝险占净值比也高达0.92倍。
    
    但若由曝险的金额来看，则以兆丰银行在首季的曝险总额度1,691.2亿台币最高；百分
之百公营的台湾银行大陆曝险也达到1,056亿台币，但其金额占净值的倍数为0.43，低于全
体银行的平均0.65。
    
    下表为第一季台湾银行业对大陆曝险金额占净值比重最高的前10名（单位为百万台币）
：
    
    银行           大陆曝险金额     占净值比重(倍)
 中国信托商业银        126,077                 0.96
 行                             
 兆丰国际商业银        169,120                 0.92
 行                             
 渣打国际商业银         36,469                 0.89
 行                             
 上海商业储蓄银         74,511                 0.87
 行                             
 台新国际商业银         52,266                 0.86
 行                             
 永丰商业银行           73,244                 0.84
 台北富邦商业银        104,390                 0.84
 行                             
 澳盛(台湾)商业         18,062                 0.83
 银行                           
 大众商业银行           21,794                 0.79
 玉山商业银行           57,227                 0.77
    资料来源：金管会。（完）

 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐