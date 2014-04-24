两岸金融：台湾银行业首季大陆曝险1.59兆台币，占净值比重为0.65倍

路透台北4月24日 - 台湾金融监督管理委员会周四公布，今年一季度，台湾全体银行业 在中国大陆曝险金额总计1兆(万亿)5,867亿台币，占净值比重为0.65倍，较去年第四季的0. 58倍上升。 金管会资料显示，今年首季全体银行业大陆曝险金额季增1,871亿台币；去年第四季则 为1兆3,996亿台币。 39家台湾的银行业中，以中信银的曝险金额占净值比重0.96倍最高，已相当逼近法定的 上限1；紧随其后的是公股银行之一的兆丰银行，其曝险占净值比也高达0.92倍。 但若由曝险的金额来看，则以兆丰银行在首季的曝险总额度1,691.2亿台币最高；百分 之百公营的台湾银行大陆曝险也达到1,056亿台币，但其金额占净值的倍数为0.43，低于全 体银行的平均0.65。 下表为第一季台湾银行业对大陆曝险金额占净值比重最高的前10名（单位为百万台币） ： 银行 大陆曝险金额 占净值比重(倍) 中国信托商业银 126,077 0.96 行 兆丰国际商业银 169,120 0.92 行 渣打国际商业银 36,469 0.89 行 上海商业储蓄银 74,511 0.87 行 台新国际商业银 52,266 0.86 行 永丰商业银行 73,244 0.84 台北富邦商业银 104,390 0.84 行 澳盛(台湾)商业 18,062 0.83 银行 大众商业银行 21,794 0.79 玉山商业银行 57,227 0.77 资料来源：金管会。（完） (记者 高洁如; 审校 张喜良)