中国金属：铜价下跌促使国储局购买保税铜库存--消息人士

**补充库存**

3-4月的采购是作为国储局收储计划的补充。国储局原计划在2014年收入30万吨铜库存，并已在1月完成采购。

消息人士指，在1月以及3-4月的采购行动后，国储局今年至今已在全球市场买入多达50万吨精炼铜。

第三名消息人士补充道，国储局还计划在2014年面向国内市场轮换出售约20万吨原有铜库存。他估计年底时国储局的铜储备总量约为140-150万吨。

消息人士还表示，上述采购计划是在2015年底以前增加铜库存至200万吨计划的一部分。

上海的交易员表示，国储局采购后铜供应量减少，加之终端用户的季节性需求，已经推动保税铜的溢价上升逾20%，从3月底的每吨70-90美元涨至本周的110-130美元。