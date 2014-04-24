中国金属：铜价下跌促使国储局购买保税铜库存--消息人士

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
**补充库存**
3-4月的采购是作为国储局收储计划的补充。国储局原计划在2014年收入30万吨铜库存，并已在1月完成采购。
消息人士指，在1月以及3-4月的采购行动后，国储局今年至今已在全球市场买入多达50万吨精炼铜。
第三名消息人士补充道，国储局还计划在2014年面向国内市场轮换出售约20万吨原有铜库存。他估计年底时国储局的铜储备总量约为140-150万吨。
消息人士还表示，上述采购计划是在2015年底以前增加铜库存至200万吨计划的一部分。
上海的交易员表示，国储局采购后铜供应量减少，加之终端用户的季节性需求，已经推动保税铜的溢价上升逾20%，从3月底的每吨70-90美元涨至本周的110-130美元。
三名交易员称，上海的保税铜库存目前约有65-70万吨，3月底时为70-80万吨。(完)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。