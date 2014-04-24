日本个股：丸红称中国当局扣留该公司在华子公司三名员工，原因不详

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透东京4月24日 - 日本贸易公司丸红 周四表示，其在中国的谷物交易部门有三名员工被当局扣留。
公司发言人称，这些雇员系丸红哥伦比亚种子公司(CGI)中国分公司员工。他补充说，不知道这些人的国籍和被扣留原因。
这一事件可能暗示本已紧张的中日关系变得更加复杂。日本媒体周四报导，日本商船三井 已向中方支付将近4,000万美元和解费。此前上海一家法院因一桩战时索赔案扣留该公司一艘船只。(完)
(编译 郑茵 审校 石冠兰)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。