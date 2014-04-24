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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 09:28 BJT

****《港报快速浏览》--4月24日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：菲式道歉可勉强接受人质事件应画上句号--明报                        
 港报社评：菲与港修和，对华释善意--星岛日报                                  
 港报社评：人质事件结局有憾，放眼向前理性抉择--信报                          
 港报社评：向菲国讨回公道，港上沉痛一课--经济日报                            
 港报社评：人质事件圆满解决，家属终走出阴霾--文汇报                          
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：中国大妈难敌黄金淡友--信报                                    
 港报财经评论：季绩光亮，华能收集--经济日报                                  
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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