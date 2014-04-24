《独家新闻》白宫考虑提名美国银行业协会前律师担任美联储理事--消息

“提名有社区银行业务或监管经验的人，将确保未来的美联储行动和管理规定变得更加适当，并反映出对社区银行的监管和经济环境的细致理解，”北达科他州民主党参议员Heidi Heitkamp和其他15位参议员在4月10日致函总统奥巴马时写道。

Preston、Romero Rainey和Mehlum都具备一些符合这个职位要求的经验。Preston曾任ABA副总裁和该协会证券部门法律副总顾问，直到1月16日才离职。

Romero Rainey是新墨西哥州陶斯Centinel Bank的执行长，且深度参与另一个社区银行集团。Mehlum曾主管俄勒冈州Summit Bank长达10年之久，现主管SBA资金提拨办公室。(完) (编译 李爽/许娜/张若琪 审校 郑茵/王翔琼)