《独家新闻》白宫考虑提名美国银行业协会前律师担任美联储理事--消息

投行观点：苹果目标价从154美元上调至161美元，评级为表现超越大盘--摩根士丹利
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“提名有社区银行业务或监管经验的人，将确保未来的美联储行动和管理规定变得更加适当，并反映出对社区银行的监管和经济环境的细致理解，”北达科他州民主党参议员Heidi Heitkamp和其他15位参议员在4月10日致函总统奥巴马时写道。
Preston、Romero Rainey和Mehlum都具备一些符合这个职位要求的经验。Preston曾任ABA副总裁和该协会证券部门法律副总顾问，直到1月16日才离职。
Romero Rainey是新墨西哥州陶斯Centinel Bank的执行长，且深度参与另一个社区银行集团。Mehlum曾主管俄勒冈州Summit Bank长达10年之久，现主管SBA资金提拨办公室。(完) (编译 李爽/许娜/张若琪 审校 郑茵/王翔琼)
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路透4月19日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三上涨，5月合约首个交割通 知日将在下周来到。 “棉花今日几无变动，所有活动都和套利交易有关，”Varner Broke rage总裁Rogers Varner表示。 7月合约 收涨0.16美分，或0.20%，报每磅78.32美分，交易区 间为77.66-78.98美分，后者逾两周最高。 5月合约第一个交割通知日前是在下星期。 期货市场总成交量减少11,263口，至34,948口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少2,499口，至239,278口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。