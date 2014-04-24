版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 09:53 BJT

金属期市：期镍触及逾14个月高位，期铜因美国数据疲弱而陷窄幅区间

上海期交所主力7月期铜 上涨0.5%至每吨46,860元人民币。

美国3月新屋销售急跌至八个月最低，使楼市快速复苏的希望破灭。美国楼市自去年夏天开始降温。

四位知情消息人士表示，全球铜价在3月跌至数年低位后，中国国家物资储备局已买进至少20万吨存放在保税仓库的进口铜。

高盛 、摩根大通 、LME和仓储业者希望一法官能驳回诉讼案件。这些案件指称自2009年5月起，这几家公司共谋减少供应以拉抬铝价。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 许娜/戴素萍 审校 李爽/王翔琼/孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐