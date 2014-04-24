金属期市：期镍触及逾14个月高位，期铜因美国数据疲弱而陷窄幅区间

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
上海期交所主力7月期铜 上涨0.5%至每吨46,860元人民币。
美国3月新屋销售急跌至八个月最低，使楼市快速复苏的希望破灭。美国楼市自去年夏天开始降温。
四位知情消息人士表示，全球铜价在3月跌至数年低位后，中国国家物资储备局已买进至少20万吨存放在保税仓库的进口铜。
高盛 、摩根大通 、LME和仓储业者希望一法官能驳回诉讼案件。这些案件指称自2009年5月起，这几家公司共谋减少供应以拉抬铝价。(完)
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(编译 许娜/戴素萍 审校 李爽/王翔琼/孙茉莉)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。