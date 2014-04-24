香港个股：中海油发行总值40亿美元3-30年担保票据，息率介乎1.625-4.875%

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透香港4月24日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周四公布其本金总额40亿美元的担保票据发售的定价，三批分别于2017年、2024年和2044年的票据利率分别为1.625%、4.25%和4.875%。
其中2017年到期的票据本金额为12.5亿美元；2024年到期的本金22.5亿美元；2044年到期的本金为5亿美元。票据将由公司在加拿大新斯科舍省成立的全资附属公司CNOOC Nexen Finance (2014) ULC发行并将由公司提供担保。
预计发行票据的所得款项净额约为39.632亿美元。中海油去年2月完成151亿美元收购尼克森的交易，其后安排20亿美元再融资贷款信贷协议以偿还部分用于收购尼克森的过桥贷款。公司表示，此次票据所得将部分用于偿还此再融资贷款的全部或部分。如有剩余款项，则将用于一般企业用途。
上述票据已向香港联交所申请上市及买卖，并仅向专业投资者发行。
中银国际、花旗 、瑞士信贷证券、德意志银行 新加坡分行、高盛 、摩根大通 、摩根士丹利 及瑞士银行 香港分行担任票据发行的联席牵头经办人及联席帐簿管理人。
中海油早盘初段股价跌0.63%，报12.7港元，过去一个月升逾7%。(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。