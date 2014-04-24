香港个股：中海油发行总值40亿美元3-30年担保票据，息率介乎1.625-4.875%

路透香港4月24日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周四公布其本金总额40亿美元的担保票据发售的定价，三批分别于2017年、2024年和2044年的票据利率分别为1.625%、4.25%和4.875%。

其中2017年到期的票据本金额为12.5亿美元；2024年到期的本金22.5亿美元；2044年到期的本金为5亿美元。票据将由公司在加拿大新斯科舍省成立的全资附属公司CNOOC Nexen Finance (2014) ULC发行并将由公司提供担保。

预计发行票据的所得款项净额约为39.632亿美元。中海油去年2月完成151亿美元收购尼克森的交易，其后安排20亿美元再融资贷款信贷协议以偿还部分用于收购尼克森的过桥贷款。公司表示，此次票据所得将部分用于偿还此再融资贷款的全部或部分。如有剩余款项，则将用于一般企业用途。

上述票据已向香港联交所申请上市及买卖，并仅向专业投资者发行。

中银国际、花旗 、瑞士信贷证券、德意志银行 新加坡分行、高盛 、摩根大通 、摩根士丹利 及瑞士银行 香港分行担任票据发行的联席牵头经办人及联席帐簿管理人。