台湾汇市：台币实质交易持平上日，亚洲货币走强

路透台北4月24日 - 台币兑美元 实质价位周四持平上日，交易员表示，亚洲货币走扬，新西兰因升息题材劲扬，不过台币方面进、出口商小幅进出，较上日变化不大。

交易员表示，非美货币走扬，韩元趋升，不过台币盘初较上日实质交易变化不大，进口商稍有买盘出笼。交易员预估，下周月底时分出口商可能面临较大的美元卖压。

〞现在这个价位，进口商还是出口商都有点兴趣缺缺，〞一位小型商银交易员指出。他认为，目前的价位不论往上或往下的空间都不大，因此交易的意愿稍嫌清淡。

至于外资动态，一位外商交易员表示，台股 在平盘附近游走，外资有买有卖，方向并不明显。只要股市未出现长黑重挫，外资不致大举汇出。

新西兰元周四劲扬，新西兰央行稍早上调利率，并暗示将进一步升息。而欧洲央行总裁演说前的审慎气氛，则使欧元走势迟滞。

早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.270-30.280，上日台币实质交易区间主要在30.260-30.290。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币盘初折价较上日略微扩大；一个月远汇报价 早盘在30.263/30.275左右，上日纽约盘收在30.300。

交易员观察市场动态：

* 台北时间10：36，中国人民币兑美元 走贬报6.2408/6.2412，上交易日收在6.2374。

* 同时间台股 跌0.05%报8,952.17点。

* 外资有买有卖

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.27-30.29

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