《中国债券市场每日交易备忘》--4月25日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部260亿元人民币20年期固息国债上午9::30-10:30招标，中标利率预测均值4.83% 中国重庆三峡银行10亿元三年期固息金融债招标，主承销商中信证券 中国供销集团10亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和北京银行主承 贵州北盘江电力5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，中国银行和国开行主承 北方水泥12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 美邦服饰 7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行和民生银行主承 南通产业控股集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承 甘肃国资投资集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行和光大银行主承 深圳建发集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，招商银行和浙商银行主承 湛江港集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，光大银行主承 阳泉煤业集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和浦发银行主承 重庆水务资产经营公司20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，农业银行主承 广西柳工集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承 山西交通开发投资集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 广州珠江实业集团4.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，平安银行主承 华能国际 50亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，建设银行主承 春和集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，国开行主承 昆明钢铁控股15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中国银行和浦发银行主承 徐州矿务集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中国银行和交通银行主承 宏图高科 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中国银行主承 顺鑫农业 4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，北京银行和中行主承 新誉集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 黑龙江中盟集团3.9亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-)，广发银行主承 中国轻工集团6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，建设银行和进出口行主承 张家港金城投资发展公司12亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA+)，中信证券主承 浙江富春山居集团15亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，国信证券主承 兖州市惠民城建投资5亿元六年期集合债簿记建档(债项评级AA)，华泰联合证券主承 *阿拉善左旗城投开发8亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，国开证券主承 *曲靖开发投资15亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国信证券主承 *朝阳建投10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，齐鲁证券主承 *宁国国资13亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，摩根丹利华鑫证券和中德证券主承 *启东城投8亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中信建投证券主承 *德阳高新建投12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，广州证券主承 *江苏太仓港开发建投12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国海证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 威海市商业银行5亿元五年期固息债1420002，票面利率6% 西安保障性住房5亿元五年期固息集合债1480166，票面利率7.31% 宁波经济技术开发区5亿元七年期固息债1480181，票面利率7.09% 防城港市港工基础设施16亿元七年期固息债1480184，票面利率8.09% 海城市金财土地房屋7亿元七年期固息债1480190，票面利率8.17% 遂宁市河东开发建设12亿元七年期固息债1480198，票面利率8.36% 湛江经济技术开发区8亿元七年期固息债1480221，票面利率8% 兴业银行 15亿元249日固息优先A1-1档资产支持证券(ABS)1489005，票面利率6.5% 兴业银行7亿元431日固息优先A1-2档ABS 1489006，票面利率6.5% 兴业银行20.48亿元614日浮息(一年定存基准)优先A2档ABS 1489007，基本利差3.5% 兴业银行5亿元797日浮息(一年定存基准)优先B档ABS 1489008，基本利差4.5% 财政部150亿元273日贴现国债149901，参考收益率3.5211% 中国北车20亿元九个月期超短期融资券011428004，票面利率4.8% 河南投资集团15亿元九个月期超短期融资券011488001，票面利率5.2% 中国交建 30亿元九个月期超短融011456003，票面利率5.05% 华电集团30亿元六个月期超短融011417003，票面利率4.8% 宝钢集团新疆八一钢铁公司8亿元一年期短融041451026，票面利率6.4% 青岛港集团10亿元九个月期短融041451024，票面利率5.28% 扬州瘦西湖旅游发展集团3亿元一年期短融041455015，票面利率5.68% 现代牧业集团7亿元一年期短融041458030，票面利率6% 中国重型汽车集团25亿元三年期中票101460012，票面利率5.75% 时代新材 7亿元三年期中票101460013，票面利率6.2% 华泰集团4亿元三年期中票101455007，票面利率8% 四川航空股份公司2亿元三年期中票101459018，票面利率6.37% 浙江国际贸易集团15亿元三年期中票101459019，票面利率5.98% ============================================================================ 三、缴款： 湘潭两型社会建设投融资公司12亿元七年期固息债1480167，票面利率7.89% 新疆凯迪投资9亿元七年期固息债1480215，票面利率7.8% 泰州市姜堰区鑫源建设10亿元六年期固息债1480239，票面利率8.5% 贵州铁路投资公司17亿元10年期固息债1480251，票面利率7.5% 农业发展银行50亿元一年期固息增发债140429，发行价100.37元 广元投资控股集团10亿元七年期固息企业债1480212，票面利率7.30% 南通崇川城投11亿元七年期固息企业债1480217，票面利率7.15% 桐庐国资投资经营公司7亿元七年期固息企业债1480219，票面利率8.09% 厦门火炬集团7亿元七年期固息企业债1480223，票面利率7.49% 潜江城投15亿元七年期固息企业债1480235，票面利率8.38% 包头滨河新区开发建设公司8亿元七年期固息企业债1480243，票面利率7.70% 华润股份30亿元九个月期超短融 大唐发电 30亿元六个月期超短融 鞍钢股份 30亿元六个月期超短融 山东高速 5亿元一年期短融 淮南矿业集团25亿元一年期短融 江苏交通控股23亿元一年期短融 温州公用事业投资集团2.5亿元一年期短融 福建投资开发集团17亿元一年期短融 东方证券25亿元三个月期短融 广西投资集团10亿元一年期短融 南京城投控股集团18亿元一年期短融 中金公司10亿元三个月期短融 浙江昆仑控股集团5亿元一年期短融 云天化集团20亿元一年期短融 新华龙 1.5亿元一年期短融 新疆供销投资（控股）集团5亿元一年期短融 陕西黄河矿业集团5亿元一年期短融 中国黄金集团20亿元五年期中票 凌云股份 5亿元三年期中票 苏州工业园区国资控股5亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中材水泥3亿元一年期短融041359027到期兑付，票面利率4.50% 天津钢管集团5亿元一年期短融041360026到期兑付，票面利率4.50% 江阴澄星实业集团6亿元一年期短融041364017到期兑付，票面利率5.04% 06京投债 068019付息 11常城建债 1180095付息 11中水电债 1180096付息 11三门峡债 1180097付息 11江阴开投债 1180098付息 11锡公用MTN2 1182131付息 11华谊MTN1 1182132付息 12农发07 120407付息 12广安投债 1280125付息 12乌水电债 1280126付息 12扬化工债 1280127付息 12渝地产债 1280128付息 12泰能债 1280129付息 12南安债 1280130付息 12杭城投债 1280131付息 12乌兰察布债 1280133付息 12浙物产MTN1 1282114付息 12青国投MTN1 1282115付息 12渝力帆MTN1 1282116付息 12津水集MTN2 1282117付息 12经纺机MTN1 1282118付息 12东航MTN1 1282119付息 13重庆银行债 1320018付息 13潞矿债01 1380176付息 13潞矿债02 1380177付息 13汝城水电债 1380182付息 13温机场债 1380183付息 13遂发展债 1380184付息 13鞍山城投债 1380185付息 13赣水投MTN2 1382203付息 13粤海控MTN1 1382204付息 13粤交通MTN2 1382205付息 13四川SMECN1 1383003付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国外汇管理局周五公布的数据显示，今年一季度中国经常项目顺差72亿美元，资本和金融项目顺差1,183亿 美元，其中，直接投资净流入512亿美元。 --中国证监会网站周四晚间继续刊登A股首次公开发行（IPO）公司的预披露材料，一共有22家公司公开披露其I PO计划，其中国内首家民营航空公司春秋航空拟募资约25亿元人民币。 4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 边竞/康熙泽； 审校 吴芳/曹巍浩)