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亚洲 | 2014年 7月 22日 星期二 11:39 BJT

两岸金融：台湾银行业第二季大陆曝险1.6兆台币，占净值比重为0.62倍

路透台北7月22日 - 台湾金融监督管理委员会周二公布，今年第二季底台湾全体银行业
在中国大陆曝险金额总计1兆(万亿)6,061.7亿台币，占净值比重为0.62倍，较上季的0.65倍
微降。
    
    金管会资料显示，今年第二季全体银行业大陆曝险金额季增195.2亿台币至1兆6,061.7
亿台币；今年第一季则为1兆5,866.5亿台币。
    
    39家台湾的银行业中，以永丰银的曝险金额占净值比重0.90倍最高，逼近法定的上限1
；紧随其后的是公股银行之一的兆丰银行，其曝险占净值比也高达0.84倍。
    
    但若由曝险的金额来看，则以兆丰银行在首季的曝险总额度1,591.46亿台币最高；百分
之百公营的台湾银行大陆曝险也增至1,247.44亿台币，但其金额占净值的倍数为0.51，低于
全体银行的平均0.62。
    
    下表为第二季台湾银行业对大陆曝险金额占净值比重最高的前10名（单位为百万台币）
：
    
    银行           大陆曝险金额     占净值比重(倍)
 永丰商业银行           78,488                 0.90
 兆丰国际商业银        159,146                 0.84
 行                             
 大众商业银行           24,422                 0.83
 渣打国际商业银         33,676                 0.81
 行                             
 高雄银行                8,650                 0.81
 上海商业储蓄银         74,796                 0.80
 行                             
 台北富邦商业银        102,632                 0.77
 行                             
 第一商业银行           99,455                 0.76
 日盛国际商业银         12,960                 0.75
 行                             
 中国信托商业银        120,300                 0.74
 行                             
    资料来源：金管会。（完） 

 (记者 詹静宜  审校 高洁如)
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