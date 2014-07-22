两岸金融：台湾银行业第二季大陆曝险1.6兆台币，占净值比重为0.62倍

路透台北7月22日 - 台湾金融监督管理委员会周二公布，今年第二季底台湾全体银行业 在中国大陆曝险金额总计1兆(万亿)6,061.7亿台币，占净值比重为0.62倍，较上季的0.65倍 微降。 金管会资料显示，今年第二季全体银行业大陆曝险金额季增195.2亿台币至1兆6,061.7 亿台币；今年第一季则为1兆5,866.5亿台币。 39家台湾的银行业中，以永丰银的曝险金额占净值比重0.90倍最高，逼近法定的上限1 ；紧随其后的是公股银行之一的兆丰银行，其曝险占净值比也高达0.84倍。 但若由曝险的金额来看，则以兆丰银行在首季的曝险总额度1,591.46亿台币最高；百分 之百公营的台湾银行大陆曝险也增至1,247.44亿台币，但其金额占净值的倍数为0.51，低于 全体银行的平均0.62。 下表为第二季台湾银行业对大陆曝险金额占净值比重最高的前10名（单位为百万台币） ： 银行 大陆曝险金额 占净值比重(倍) 永丰商业银行 78,488 0.90 兆丰国际商业银 159,146 0.84 行 大众商业银行 24,422 0.83 渣打国际商业银 33,676 0.81 行 高雄银行 8,650 0.81 上海商业储蓄银 74,796 0.80 行 台北富邦商业银 102,632 0.77 行 第一商业银行 99,455 0.76 日盛国际商业银 12,960 0.75 行 中国信托商业银 120,300 0.74 行 资料来源：金管会。（完） (记者 詹静宜 审校 高洁如)