韩国已公布经济指标--2014/4/24

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
经济指标 时 最新数 前月/前季数 下次公布时间 预估值 间 据 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.9% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +1.3% +1.0% 4月30日 -- 工业生产(m/m) 2月 -1.8% @-p -0.1% @-r 4月29日 -- 失业率 3月 3.5% @ 3.9% @ 5月13日 -- 贸易收支(亿美元) 3月 顺差41.7 r 顺差9.3 r 5月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。