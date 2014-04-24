日本已公布经济指标--2014/4/24

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% r +0.3% r 6月8日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +1.0% +0.9% 4月24日 +2.8% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.3% +1.3% 4月24日 +1.4% 工业生产(m/m) 2月 -2.3% r +3.8% r 4月29日 -- 失业率 2月 3.6% @ 3.7% @ 5月1日 -- 贸易收支(亿日圆) 3月 逆差14,463 逆差8,003 5月20日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 2月 -2.5% +1.1% 5月1日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。