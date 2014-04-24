《台湾新债预测》台电三年公司债得标利率料落在1.01-1.05%

路透台北4月24日 - 根据路透周四的调查显示，台湾最大公司债发行单位--台电将于下周一(28日)标售的三年期公司债，得标利率料落在1.01-1.05%附近，较2月时的同期公司债标售结果为低。

接受路透调查的六家承销商预估区间并显示，该公司同时标售的五年期债得标利率预计在1.315-1.36%附近；七年期得标利率在1.65-1.70%；10年期得标利率在1.85-1.90%。

交易商表示，台电三年公司债因市场对短券需求大，且本次仅预定发行15亿台币，表现将相对亮眼，得标利率不排除有贴近1.0%的机会。但长券端料将因过往筹码供应较多，且第一季已有不少金融债发行，在终端投资人需求多已满足状况下，对得标利率看法较为保守。

台电前次是在2月标售公司债，当时三年券以1.10%定价，五年、七年与10年券得标利率分别为1.40%、1.74%与1.92%，发行总金额为156亿台币。

台电本次预定发行总额度120亿台币，其中三年期预定发行15亿台币、五年期预定发行35亿台币、七年期预定发行20亿台币、以及10年期预定发行50亿台币。增额不超过原订金额的60%，减额以不超过原订金额的50%，发行总额度以不超过180亿台币为限。(完)