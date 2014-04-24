《独家新闻》丸红称中国当局扣留三名在华员工，因涉嫌进口大豆逃税

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
**船货报关价值**
消息人士称，对逃税的指控是因为进口大豆船货的报告价值存在差异，这会影响关税和增值税，因这两个税项都是基于船货价值征收。
这种差异在大豆等商品贸易中司空见惯，卖方通常给予中国买家延迟定价机制，允许进口商根据初步报价下订单。
在报关时，根据这一临时价格来计算船货价值。
然后，在船货运抵中国或者抵达后至多一个月的时间，买家根据当时的芝加哥期货交易所(CBOT)期货价格再修正报价。最终价格将是船货的实际价值。
贸易消息人士称，由于美国大豆期货 今年至今已经上涨逾12%，买卖双方可能低报了船货的实际价值。
行业消息人士表示，中国海关当局熟知商品贸易中的延迟定价做法，制订了相应条款允许企业调整船货的报关价值。
“延迟定价在业内广泛采用，我们不清楚海关会怎样处理这件事，”该消息人士说。(完)
(编译 石冠兰/李爽/王兴亚；审校 屈桂娟/蔡美珍)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。