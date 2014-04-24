《独家新闻》丸红称中国当局扣留三名在华员工，因涉嫌进口大豆逃税

**船货报关价值**

消息人士称，对逃税的指控是因为进口大豆船货的报告价值存在差异，这会影响关税和增值税，因这两个税项都是基于船货价值征收。

这种差异在大豆等商品贸易中司空见惯，卖方通常给予中国买家延迟定价机制，允许进口商根据初步报价下订单。

在报关时，根据这一临时价格来计算船货价值。

然后，在船货运抵中国或者抵达后至多一个月的时间，买家根据当时的芝加哥期货交易所(CBOT)期货价格再修正报价。最终价格将是船货的实际价值。

贸易消息人士称，由于美国大豆期货 今年至今已经上涨逾12%，买卖双方可能低报了船货的实际价值。

行业消息人士表示，中国海关当局熟知商品贸易中的延迟定价做法，制订了相应条款允许企业调整船货的报关价值。

“延迟定价在业内广泛采用，我们不清楚海关会怎样处理这件事，”该消息人士说。(完)