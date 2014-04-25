重温稿-《台湾新债预测》台塑10年公司债利率料在1.85-1.90%

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
路透台北4月24日 - 路透调查显示，台湾最大塑化集团--台塑集团旗下台塑 周五(25日)标售的10年期公司债，得标利率将落在1.85-1.90%区间。
另据接受路透调查的六家承销商预估区间显示，本次标售的12年期公司债得标利率将落在1.95-2.00%。
承销商认为，台塑公司债受近期公债殖利率下滑、筹码供应较少并提前还本等优势，预料标售不致太差。惟本次筹码均为长券，在第一季已有不少金融债发行满足终端投资人需求的状况下，得标利率料属中规中矩。
台塑将于明日下午标售60亿台币无担保公司债，期限为10、12年，其中10年期预计发行20亿台币、12年期发行40亿台币，增减额不超过原订金额的比例为50%。(完)
参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至1