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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 08:00 BJT

重温稿-《台湾新债预测》台塑10年公司债利率料在1.85-1.90%

路透台北4月24日 - 路透调查显示，台湾最大塑化集团--台塑集团旗下台塑 周五(25日)标售的10年期公司债，得标利率将落在1.85-1.90%区间。

另据接受路透调查的六家承销商预估区间显示，本次标售的12年期公司债得标利率将落在1.95-2.00%。

承销商认为，台塑公司债受近期公债殖利率下滑、筹码供应较少并提前还本等优势，预料标售不致太差。惟本次筹码均为长券，在第一季已有不少金融债发行满足终端投资人需求的状况下，得标利率料属中规中矩。

台塑将于明日下午标售60亿台币无担保公司债，期限为10、12年，其中10年期预计发行20亿台币、12年期发行40亿台币，增减额不超过原订金额的比例为50%。(完)

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