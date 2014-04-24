路透调查：新西兰央行6月料再次升息，但今年剩余时间升息步伐渐缓

路透惠灵顿4月24日 - 路透调查显示，新西兰央行今年料再升息75个基点，但明年可能转趋审慎。新西兰央行周四稍早宣布调升指标利率，为六周来第二次升息。

新西兰央行宣布将官方隔夜拆款利率调高25个基点至3.00%，一如市场预期，央行从3月开始收紧政策，之前三年利率一直保持在纪录低位。

新西兰央行总裁惠勒重述大部分3月的声明，称高昂的大宗商品价格、强劲的房市和建筑市场、以及消费者活动，给经济带来相当多的动能，也推高了通胀压力。

他重申，央行希望让通胀率稳定在2%左右，即目标区间的中段，因此央行将持续升息，但调升速度将视数据和汇率而定。

上周公布的通胀数据疲软，且新西兰元汇率高企，引发对于新西兰央行今年稍后积极程度的疑虑，但6月进一步升息看来几乎已是肯定之事。

“要新西兰央行在6月暂停升息脚步，需要有能够实质改变央行通胀前景的事件，”ASB Bank首席经济分析师Nick Tuffley称。

“我们持续预期新西兰央行在下次升息后将暂停一段较长的时间，到12月，以评估前几次升息带来的影响。”

在新西兰央行决议后所做的路透调查中，受访的17位分析师有16人预期央行在6月12日会议上将再升息25个基点至3.25%。