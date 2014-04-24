澳新汇市：央行强硬言论提振新西兰元触及一周高位，澳元相形见绌

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
新西兰元全面上涨，推动新西兰元贸易加权指数 升至80.34，为逾一周最高位。新西兰元兑澳元创两周高位，报约1.0765新西兰元。
新西兰央行说，未来是否升息仍将取决于新元强势对通胀压力产生的影响。总体通胀温和，但压力不断增加。央行称，将升息以使未来通胀保持在2%附近。
“市场预期新西兰央行将有更多口头方面谈及新西兰元贸易加权指数的强势，汇价正对央行利率预测造成影响，”Bank of New Zealand汇率策略师Raiko Shareef表示。
他并称，市场反应央行在6月政策会议上约有八成的可能性再次升息，大致与此次宣布升息前相同。
澳元兑美元 持稳在0.9296美元，周三时下跌0.8%。
澳元跌破21日移动均线，为3月中以来首见，暗示其上行动能可能已消退。(完)
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路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。