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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 10:42 BJT

中国新债：三井住友银行(中国)下周二将招标10亿元金融债，期限两年

路透北京4月24日 - 三井住友银行（中国）有限公司周四公告称，将于下周二(29日)招标发行总额10亿元人民币固息金融债，期限两年；募集资金将作为稳定的中长期负债资金来源。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债发行期限为4月30日至5月5日，缴款日和起息日同为5月5日，主承销商为中国银行 。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，本期债券的信用等级为AAA，发行人的主体信用等级AAA，评级展望稳定。

数据显示，三井住友银行（中国）去年实现净利润约4.5亿元；2012年则为6.9亿元。截止去年底，不良贷款率为0.07%。(完)

参看相关细节,请点选中国债券信息网 here (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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