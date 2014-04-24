中国新债：三井住友银行(中国)下周二将招标10亿元金融债，期限两年

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透北京4月24日 - 三井住友银行（中国）有限公司周四公告称，将于下周二(29日)招标发行总额10亿元人民币固息金融债，期限两年；募集资金将作为稳定的中长期负债资金来源。
刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债发行期限为4月30日至5月5日，缴款日和起息日同为5月5日，主承销商为中国银行 。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，本期债券的信用等级为AAA，发行人的主体信用等级AAA，评级展望稳定。
数据显示，三井住友银行（中国）去年实现净利润约4.5亿元；2012年则为6.9亿元。截止去年底，不良贷款率为0.07%。(完)
参看相关细节,请点选中国债券信息网 here (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。